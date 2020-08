Tizennyolcan sérültek meg egy hét alatt Baranya útjain

A megye közútjain a múlt héten összesen 18-an sérültek meg közúti közlekedési balesetben.

Baranya megyében az elmúlt héten összesen 40 közlekedési baleset történt, amelyből 16 személyi sérüléssel járt, 24 pedig anyagi káros volt.

A személyi sérüléses balesetek egy esetben halálos, kilenc esetben súlyos, hat esetben pedig könnyű sérüléssel végződtek. Ezek során összesen 18-an sérültek meg, tízen súlyosan, heten könnyen, egy személy elhalálozott. Ittasság gyanúja nem merült fel a balesetek során.

A legfőbb baleseti okok között most is a sebesség nem megfelelő alkalmazása, az elsőbbség meg nem adása, valamint a követési távolság be nem tartása szerepelt, de történt baleset szabálytalan kanyarodás, gyalogos hiba, illetve figyelmetlenség miatt is.