Tizenkilencen tüntettek Pécsett Áder János köztársasági elnök tevékenysége ellen

Összesen tizenkilencen gyűltek össze szerdán kora délelőtt a Leőwey Klára Gimnázium előtt, hogy kifejezzék az iskolában előadást tartó köztársasági elnök, Áder Jánossal szembeni ellenérzéseiket.

Tüntetést szerveztek szerdán délelőtt civil jogvédők a Leőwey Klára Gimnázium elé, a hivatalos bejelentés szerint azért, hogy tiltakozzanak a köztársasági elnök tevékenysége ellen.

Nos, az eseményre összesen tizenkilencen gyűltek össze, a jogvédők mellett DK-s dzsekit viselőket, valamint momentumosokat is lehetett látni.

A tiltakozók - akiket egy dobos is erősített - úgy vélték, Áder János a gazdasági bejáratán megy majd be az épületbe, ezért ott gyülekeztek, ám nem így lett, Áder János a főbejáraton lépett be a gimnáziumba - így tulajdonképpen a személyes találkozás elmaradt közöttük.



A köztársasági elnök a klímaváltozással kapcsolatos előadást tart az iskolában.