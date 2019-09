Tizenkilencen szenvedtek sérüléseket a megye útjain az elmúlt héten

Baranya megyében a múlt héten 18 személyi sérüléssel járó és 39 anyagi káros baleset történt. A személyi sérüléssel járó balesetekben összesen tizenkilencen sérültek meg, tizennégyen könnyen, öten pedig súlyosan.

Az elmúlt időszakhoz képest biztató, hogy a baleseteknél az ittasság gyanúja egyetlen egy esetben sem merült fel.

Az elmúlt hetekhez hasonlóan a sérüléses balesetek közül a legtöbb most is a Pécsi Rendőrkapitányság illetékességi területén történt, a balesetek többsége pedig a délelőtti időszakban, azaz 7 óra és 12 óra között következett be.

A balesetet okozók nagy része személygépjárművel közlekedett, de számottevő volt a kerékpárosok száma is.

A rendőrség ezúton is szeretné felhívni a közlekedők figyelmét arra, hogy a KRESZ tiltja a járdán való kerékpározást, mivel a járda a gyalogosoké. A gyalogosok mozgása - főleg a gyerekeké és az időseké - gyakran kiszámíthatatlan, így veszélyhelyzetek sokasága leselkedik rájuk.

Kérik a kerékpárosokat, hogy a balesetek megelőzése érdekében a gyalogos-átkelőhelyeken ne a kerékpáron ülve keresztezzék az úttestet. Ezt csak akkor tehetik meg, ha a gyalogos-átkelőhely mellett kerékpáros átvezetés van.

Ennek hiányában a kerékpárról le kell szállni és a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen át kell tolni a kerékpárt.