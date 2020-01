Tíz baranyai faluból érkeznek kisdiákok mentoraikhoz

Ezen a hétvégén zajlik a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja szervezésében a Tanítsunk Magyarországért mentorprogram téli tábora.

A táborba 10 Baranya megyei kistelepülésről érkeznek kisdiákok, hogy egyetemista mentoraikkal eltöltsenek egy vidám, élményekkel teli közös napot.

A Tanítsunk Magyarországért program keretében a kistelepülésen élő kisdiákokat egyetemista mentorok fogják kézen, és nagy testvérként segítik őket abban, hogy minél több olyan lehetőséggel ismertessék meg őket, ami segíti őket a kiteljesedésükben, legyen az középfokú oktatási intézmények látogatása, karrierlehetőségekkel való ismerkedés, vagy épp a környezetük kulturális hagyatékainak feltérképezése.



A Tanárképző Központ és a Hallgatói Önkormányzat szervezésében megvalósuló táborban most hétvégén 200 kisdiák találkozik 50 egyetemista mentorával. A táborba meghívást kaptak az új mentorok, akik az egyetemen az őszi félévben sikeresen elvégezték a mentorálásra felkészítő Tanítsunk Magyarországért kurzust, és meghívást kaptak azok az egyetemisták is, akik a korábbi felkészítésük alapján már a 2019/2020-as tanév őszi félévben is mentoráltak.

A tábor 3 napos és játékos feladatokkal segíti a közös munkára való felkészülést. Az első napon az új mentorok tréningekkel készülnek fel a mentorálással járó feladatokra, a második napon érkeznek meg a táborba a kisdiákok, akik játékos programokban vesznek részt közösen a mentoraikkal, és megismerkednek az új mentorokkal. A tábor utolsó, harmadik napján az új mentorok a megszerzett tapasztalatokat beszélik át az oktatókkal.



Ez már a második Tanítsunk Magyarországért tábor, amely Pécsett valósul meg. A programban kezdetek óta részt vesz a Pécsi Tudományegyetem és Baranya megye 8 iskolája, ahol az aktív mentorálás már 2019. őszén megkezdődött, 27 mentor munkájával. A mostani tábor a résztvevő iskolák és a 2020 tavaszán bekapcsolódó további 2 iskola egyetemista mentorainak a munkáját hivatott segíteni.



A Tanítsunk Magyarországért Program 2018 decemberében azzal a céllal indult el, hogy a munka- és továbbtanulási lehetőségektől távoli településeken élő fiataloknak tizennégy éves korukban ne jelentsen nehézséget az iskolaváltás, az azzal járó rendszeres utazás és a beilleszkedés.