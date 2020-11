Természetismereti látogatóközpontot alakítanak ki a Mecsekben

Két éven belül természetismereti látogatóközpont létesül a Mecsekben egy magyar-horvát határon átnyúló együttműködési program INTERREG pályázatának támogatásával - közölte a Mecsekerdő Zrt. az MTI-vel.

A társaság közleménye szerint az EAGLE névre keresztelt, idén novemberben kezdődő és két éven át zajló horvát-magyar turisztikai projekt keretében infrastrukturális fejlesztések, turisztikai és ismeretterjesztő szolgáltatások valósulnak meg a Dráva folyó két oldalán, Horvátország északkeleti és hazánk délnyugati részén.



A program keretében Pécsen az Árpádtetőn a Mecsextrém erdei kalandpark szomszédságában működő Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola helyén egy új természetismereti látogatóközpontot hoznak létre.

A Mecsek Discovery Center mintegy ötszáz négyzetméteren, két szinten várja majd a látogatókat, a komplexum tematikus kiállítása játékos és innovatív módon ötvözi majd a helytörténeti, természetismereti és természetvédelmi érdekességeket - olvasható a közleményben.



Szintén a projekt része a már meglévő Mókus tanösvény fejlesztése, a középhegységek madárvilágát bemutató új tartalom kidolgozása és a tanösvény digitális alapokra helyezése.



Mint kiemelték, a természetismereti szolgáltatások a látogatócsoportok mellett családok, turisták számára is elérhetővé válnak, az évente több tízezer vendéget vonzó közeli kalandpark, a Mecsextrém pedig egész napos programkínálatot tesz lehetővé.



Kitértek a közleményben arra is, hogy a közös fejlesztések kiterjednek a horvát és a magyar végpontok összekötésére a virtuális térben: például VR-szemüvegek segítségével a fizikai távolságtól függetlenül 3D-ben is megnézhetik majd a látogatók a határon túli látnivalókat. Az együttműködés részeként Horvátországban egyebek mellett új kilátó épül, valamint egy tájház és egy borospince rekonstrukciójára is sor kerül.



Az Európai Unió támogatásával megvalósuló, 1,7 millió euró költségvetésű projekt emellett természetismereti és túravezetői képzéseket, kerékpáros és madármegfigyelő rendezvényeket és egy többnyelvű mobilalkalmazást is magában foglal.

Képünk illusztráció.