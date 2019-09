Településrészenként alakulhatnak civil fórumok Pécsett

Szerdán tartották meg a Civil Közösségek Házában a „CIVIL INFO - NEA 2020" című országos tájékoztató sorozat pécsi rendezvényét. Az eseményen jelen volt Szalay Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkára és Őri László alpolgármester, valamint Kővári János, az Európa Zöld Fővárosa-pályázat önkormányzati megbízottja is.

Az esemény előtti sajtótájékoztatón Szalay Bobrovniczky Vince többek között arról beszélt, a következő évben mintegy kétmilliárd forinttal több forrásra pályázhatnak a civil szervezetek a NEA-pályázatok keretén belül.



Őri László hangsúlyozta, a polgári városvezetés partnerként tekintett a helyi civil szervezetekre, melynek egyik bizonyítéka, hogy 18 szervezettel kötöttek vagy újítottak meg közművelődési megállapodást.

Az alpolgármester szerint a helyi civil szervezetek számos hiánypótló szolgáltatással tudnak bekapcsolódni a város működtetésébe, szociális, kulturális területeken, majd hozzátette, bizakodik, hogy a közösségi terek fenntartásából is egyre nagyobb részt tudnak vállalni. - Pécs az elmúlt időszakban, saját forrásból évente 100 millió forintot biztosított a civil szervezetek támogatására, illetve a CLLD-forrásokból is mintegy 250 millió forint keretösszeggel közel harminc civil szervezetet tudtunk támogatni programjaik megvalósítására - mondta Őri László.



Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke emlékeztetett arra, hogy akkoriban országgyűlési képviselőként az ő kezdeményezésére fogadta el a kormány azt a szabályt, hogy az adózók által fel nem ajánlott 1%-okat helyezzék át a NEA alapjába, amely így évről érve magasabb összeget tudott megpályáztatni a civil szervezetek között.

Kővári hangsúlyozta továbbá, hogy 2011 óta az elfogadott civil koncepció mentén a város törekszik a helyi civil szervezetek partnerségére, azok bevonására.

- A városnak a jövőben be kell kapcsolnia a lehető legtöbb civil szervezetet a városi döntéshozói folyamatokba is, ezért célunk, hogy településrészi civil fórumokat alakítsunk meg a helyi civil szervezetekkel, így azok konkrétan is bele tudnak szólni a városrészük fejlődésébe, közösségi feladataiba - mondta végül Kővári János.