Színes, izgalmas programokkal várja látogatóit a JPM

Színes, izgalmas kiállításokkal, előadásokkal és foglalkozásokkal várják a régészet napján, szombaton a látogatókat Pécsen, a Janus Pannonius Múzeumban (JPM) - tájékoztatta az intézmény csütörtökön az MTI-t.



Közlésük szerint a Mátyás király-emlékévhez kapcsolódó időszakos kamarakiállítás nyílik a Csontváry Múzeum foglalkoztató termében kora délután. A tárlat Mátyás uralkodásával kapcsolatban álló pécsi és baranyai régészeti emlékeket mutat be Csornay Boldizsár, a JPM igazgatójának közreműködésével.



Ugyanott délután Janus Pannonius életének pécsi vonatkozásairól tart előadást Kárpáti Gábor régész, majd Orseolo Péter - a krónikás hagyomány alapján - a baranyai megyeszékhelyen található sírjának rejtélyét ismertető foglalkozás következik Tóth István Zsolttal.



Az összegzés szerint a JPM látogatói egy "rettenetes pannóniai bajkeverő" nyomába is eredhetnek. Egy késő római történetíró leírása alapján Maximinus Ammianus Marcellinus egy karrierista törtető főhivatalnok volt, aki állítólag varázslással és egyéb bűncselekményekkel vádolta meg és üldözte szerencsétlen sorsú áldozatait. Az ő egyéniségén keresztül - részben írott források, részben régészeti leletek segítségével - elevenedik meg a hallgatóság előtt a 4. századi Róma "korrupcióval, mutyizással, titkos szervezkedésekkel és alattomos leszámolásokkal tarkított világa" Nagy Levente tanszékvezető egyetemi docens segítségével.



Ugyancsak a Csontváry Múzeumban kap helyet a reneszánsz fegyverműhely, a foglalkozásokon a többi között a régészeti leletek felismerése, időrend szerint sorba rakása is feladat lesz.



Este a Szent István téri, úgynevezett Régészet-szobornál rövid előadásokkal emlékeznek meg a pécsi és Baranya megyei régész elődökről.



A pécsi ókeresztény műemlékegyüttest összefogó Cella Septichora Látogatóközpontban 11 és 14 óra között tematikus tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket. Utóbbi program regisztrációhoz kötött - hívta fel a figyelmet a JPM.