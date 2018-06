Színes gálával zárja jubileumi évének első felét a Fordan Táncklub vasárnap délután

Látványos gálával zárja a Pécsi Fordan Táncklub a jubileumi évének első félévét és tavaszi versenyidényét. Június 17-én, vasárnap 16 órától több, mint 300 fiatal népesíti be a Lauber Dezső Sportcsarnokot. A pécsi táncosokon kívül, a klub pécsváradi, bólyi, szajki fiataljai és szerepelni fognak.



A Fordan Táncklub Tanévzáró Gálája két részből fog állni, 1 - 1 rész kb. másfél órás lesz. A gálán összesen 310 táncos 51 produkciója fog bemutatkozni. Fellépnek az akrobatikus rock 'n' roll párosok és leányformációk minden korosztályban, bemutatkoznak a Fashion Dance csoportok. A gála legifjabb szereplői a manó tornások és az apro(c)k rock 'n' roll táncosok lesznek, akik nagyrészt a 4-6 éves korosztályt képviselik. Az első részt az Európa-bajnok Elysium felnőtt női nagyformációs csapata nyitja és az idei versenyévad legsikeresebb női csapata, az ICONIC zárja. A második rész nyitószáma pedig a legaktívabb és legeredményesebb fashion dance csapat lesz, az Illusion.

A fellépés után minden táncos színes emléklapot kap. A műsorszámok a Pécsi Fordan Táncklub 14 oktatójának, edzőjének és asszisztensének munkáját dicséri.

A rendezők ezúttal is számítanak a közönség aktivitására. A Gála ideje alatt szimpátiaszavazásra lesz lehetőség a közönség részéről. Este 7 körül derül ki, hogy ki a nézők kedvenc csoportja, párosa, vagy táncosa. A győztes egy különleges serleggel lesz gazdagabb. Mint minden Fordanos rendezvényen, ezúttal is értékes ajándékokat, utazásokat, utalványokat sorsolnak ki a rendezők a lelkes szavazók közt.



A Tanévzáró Gála remélhetőleg komoly közönségsikerre számíthat, hiszen a hozzátartozók, barátok, ismerősök mellett nagyon sok táncszerető pécsi szimpatizáns is látogatja a színvonalas Fordanos rendezvényeket.

A Tanévzáró Gálával még nem ér véget teljesen a tavaszi szezon, hiszen a Magyar Látványtánc Sportszövetség Európa - bajnokságára, amelyet ezúttal Brassóban rendeztek, négy csapatuk is kvalifikálta magát, így júniusban még folytatódik a felkészülés az EB-re.



A klub első féléve igen pörgősre sikeredett. A hat kiemelt saját rendezésű verseny és gála mellett szinte minden hétvégére jutott egy - egy hazai vagy nemzetközi táncverseny vagy éppen bemutató.