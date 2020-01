Szigetvári tűzoltó, Dudás Gábor az év tiszthelyettese

Éves értékelő állománygyűlést tartottak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon január 28-án.

Az Év Tiszthelyettese címet tűzoltósági kategóriában Dudás Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, a Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szerparancsnoka érdemelte ki.

Dudás Gábor 2010. november 8-án került a Szigetvári Önkormányzati Tűzoltóság állományába beosztott tűzoltói beosztásba. Felvételét követően rövid időn belül kiderült, hogy a munkához való hozzáállása, szorgalma példaértékű, azt folyamatosan magas színvonalon végzi, szolgálatellátása a közösség elé példaként állítható.

A csapatmunkában való helytállása is kimagasló, évek óta oszlopos tagja a szakmai versenycsapatnak, amellyel megyei és országos szinten is szép eredményeket ért el. 2018-tól már versenybíróként is részt vett az Országos Műszaki Mentő Versenyen.

A kiemelkedő szakmai tudása miatt már évek óta az újonnan felszerelő beosztott tűzoltók mentoraként is ellátja feladatát, ezzel segítve szakmai fejlődésüket.

Jelleme, pozitív kisugárzása, segítőkészsége okán a kollégák körében is elismert munkatárs.

Szerparancsnoki feladatait 2018 augusztusától a Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományában, a Sellyei Katasztrófavédelmi Őrsön látja el.