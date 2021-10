Százezreket csalt ki áldozatától egy pécsi nő

A Pécsi Járási Ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat egy pécsi nő ellen, aki a sértettől nyelvvizsga felkészítés címén csalt ki pénzt.



A vádlott és a sértett 2019 augusztusában megállapodott egymással, hogy a vádlott vállalja, hogy a sértettet felkészíti angol nyelvből nyelvvizsgára.



A felek megállapodtak az óradíjban, illetve a vádlott vállalta azt is, hogy elintézi a sértett nyelvvizsga jelentkezését is, amiért 75.000,-Ft-ot vett át.



A vádlott a pénz átadását követően azt mondta még a sértettnek, hogy a felkészüléshez szükséges lenne egy tankönyvcsomag megvásárlása is, amit ő meg tudna rendelni, ezért további 40.000,-Ft-ot vett át.



2019 év őszén a vádlott úgy tájékoztatta a sértettet, hogy az egyetem szervezésében tolmács tanfolyam is indul, ami hasznos lehet a sértettnek, ezért a tanfolyamra történő jelentkezés céljából 60.000,-Ft-ot kért és kapott a nyelvvizsgázótól.



2020 januárjában a felkészítő arról tájékoztatta a sértettet, hogy lehetőség van az Egyesült Államokban részt venni egy nyelvtanfolyamon, ami államilag támogatott, így csupán 300.000,-Ft-ba kerül.



A vádlottnak sikerült meggyőzni a sértettet, hogy ez hasznos lehet számára, ezért a sértett 300.000,-Ft-ot átadott részére.



Egy hónappal később a vádlott jelezte a sértett felé, hogy a külföldi nyelvtanfolyamon, amennyiben egyéni elszállásolást kíván, úgy további 120.000,-Ft-ot kell fizetni.



A sértett ezen összeget is kifizette.



A vádlott 2019 szeptemberétől 2020 nyaráig folyamatosan hitegette a sértettet a nyelvvizsga időpontjáról, a tankönyvcsomagról, illetve az amerikai utazásról is, majd ezt követően az elkövető a sértett számára elérhetetlenné vált, az átadott összegeket nem kapta vissza.



A vádlott cselekménye a csalás bűntettének a megállapítására alkalmas.