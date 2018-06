Szászváron bölcsőde épül, Mágocson bővítik az óvodát

Az észak-baranyai Szászváron 28 ágyas bölcsőde épül, a közeli Mágocs óvodáját pedig átalakítják és bölcsődei szárnnyal bővítik - tájékoztatta a megyei önkormányzat az MTI-t.



A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) több mint 266 millió forintos támogatásából megvalósuló szászvári intézményben két csoportszobát, főzőkonyhát és játszóudvart alakítanak ki. Az épületre napkollektort is szerelnek. A jövő májusra elkészülő akadálymentesített bölcsőde tíz embernek teremt új munkahelyet - írták.



A Baranya Megyei Önkormányzat beszámolt arról is, hogy megkezdődött a mágocsi óvoda 222 millió forintos beruházással megvalósuló átalakítása és bővítése, szintén a TOP forrásaiból.



Az óvoda épületét 14 gyerek ellátására alkalmas bölcsődei szárnnyal bővítik, az óvodában tornaszobát és a gyermek-vizesblokkot alakítanak ki. Megújul a mágocsi intézmény főzőkonyhája, étkezője, a dolgozói helyiségek, és sószoba is létesül benne, ugyancsak 2019 májusáig.