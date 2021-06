Sötétbe borul éjszakánként a kertvárosi Diána tér, megadta magát a közvilágítás

Olvasónk jelzése szerint nem működik a közvilágítás, emiatt éjszakánként gyakorlatilag teljes sötétségbe borul a Kertvárosban található Diana tér. Ez a helyzet nemcsak balesetveszélyes, hanem értelemszerűen a környéken élők biztonságérzetének sem tesz jót. Megkeresésünkre az E.ON Hungária Zrt. arról adott tájékoztatást, hogy a hiba elhárításával ezen a héten végeznek a szakemberek.



Érdemes zseblámpát magával vinnie annak, aki sötétedés után a Diana téren sétál. Mint arról egyik olvasónk értesítette szerkesztőségünket, Kertváros ezen részén napok óta nem működik a közvilágítás. Természetesen a problémát elsőként a közszolgáltatásért felelős cégnek, az E.ON-nak jelezte, ám elmondása szerint a társaságnál a múlt héten még nem tudtak tájékoztatást adni a hiba elhárításának időpontjáról.

A helyzet változatlan, éjszakánként továbbra is gyakorlatilag teljes sötétségbe borul a Diana tér. Az egyik környéken élő férfi úgy fogalmazott munkatársunknak, hogy „a korábbinál is kalandosabbá vált" a gyaloglás a panelházak között. Arra utalt, hogy közvilágítás híján könnyen orra bukhatnak a járókelők, valamint a biztonságérzetet is rontja a mostani állapot.

Nem kell azonban már sokáig várni, ha minden jól megy, hamarosan újra kigyúlnak a fények. Érdeklődésünkre az E.ON-nál azt közölték, a problémáról csütörtökön érkezett bejelentés a céghez. Hozzátették, a társaság szakemberei a helyszínen ellenőrzést végeztek, amelynek során megállapították, hogy egy közvilágítási kábel hibásodott meg.

Sajnos a problémát nem lehetett azonnal orvosolni. Megtudtuk, a hiba pontos helyének behatárolása egy speciális kábelmérő eszközzel történik, ez a munka folyamatban van.

A tervek szerint a gondot okozó közvilágítási földkábel javítását a mostani héten végzik el.



Képünk illusztráció.