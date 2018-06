Simicskó István a Bátrak Ligája pécsi állomásán: a honvédelmi nevelés kiemelt feladat

Simicskó István hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos továbbra is kiemelten fontosnak tartja a gyermekek és fiatalok sportos, aktív szabadidős tevékenységét.



A Honvédelmi Sportszövetség (HS) elnökeként is dolgozó kormánybiztos erről Pécsen, a HS által indított, Bátrak Ligája elnevezésű, gyermekeknek szóló sportos vetélkedősorozat első állomásán tartott sajtótájékoztatóján beszélt.



Simicskó István (képünkön) azt mondta, hogy kormánybiztosként a feladatai közé tartozik a hazafias és honvédelmi nevelés stratégiájának megalkotása, valamint az érintett ágazatokkal - sport, köznevelés, honvédelem, család és ifjúságügy, nemzetpolitika, egészségügy, felsőoktatás, belügy, kultúra - tárcaközi szakértői munkacsoport létrehozása és működtetése. Emellett a kormánybiztos feladata a honvédelmi nevelés megvalósításához kapcsolódó közfeladatrendszer felülvizsgálata, és a szükséges átalakítások végrehajtása, valamint a hazafias és honvédelmi neveléshez köthető tevékenységek fejlesztési rendszerének kialakítása, a honvédelem ügyének népszerűsítése a társadalomban, és a sportlövészetet is kiszolgáló Honvédelmi Sportközpontok, mint állami beruházások megvalósításával összefüggő feladatok felügyelete és irányítása.



"A mai fiataloknak rengeteg lehetőségük van a szabadidejük eltöltésére, ebben pedig a mozgásnak és az aktív életmódnak nagy szerepet kell kapnia, legyen szó versenysportról vagy szabadidősportról" - jelentette ki Simicskó István. Hozzátette: "Célunk, hogy a fiatalok honvédelem iránti érdeklődése, nyitottsága és elkötelezettsége a sporton keresztül is meg tudjon valósulni. Franciaországban erre már kidolgoztak egy jól működő stratégiát, de érdemes megnézni akár Nagy-Britanniát is, ahol a honvédelmi nevelésnek több mint 150 éves hagyománya van."



A kormánybiztos hangsúlyozta, a honvédelmi nevelés kiemelt stratégiai közfeladat, amelynek az a célja, hogy Magyarország állampolgárainak - különös tekintettel a középiskolás és fiatal felnőtt korosztályra - a haza védelme iránti elkötelezettségét és áldozatkészségét, az önkéntesség figyelembevételével, Magyarország nemzeti védelmi képességének fenntartásába és fejlesztésébe minél szélesebb körben bevonják. Ennek a békeidőkben előforduló vészhelyzetekben - például árvizek esetén, vagy más katasztrófahelyzetekben - van kiemelt jelentősége.



"Ennek a megvalósításában kiváló eszköz a Honvédelmi Sportszövetség, amely közfeladatot ellátó szervezetként fókuszál arra, hogy a sporton, sporttevékenységeken keresztül egészséges, összetartó közösségek alakuljanak ki országszerte, valamint erősödjön a társadalom és a honvédelem kapcsolata" - mondta Simicskó István.



A kormánybiztos szerint a Honvédelmi Sportközpontok felépülésével lehetőség nyílik arra, hogy bárki, önkéntes alapon, a lakóhelyéhez közel megismerkedjen a honvédelemhez köthető sportágakkal, mint a sportlövészet, a vívás, a cselgáncs, és ezek mellett elméleti tudását is bővíthesse, mint például az elősegélynyújtás vagy a térképészeti és tájékozódási ismeretek. Hozzátette, hogy ezek a létesítmények az első ütemben az ország 40 településén épülnek meg, a sportközpontok előkészítése és tervezése jelenleg zajlik. A későbbiekben az ország teljes területén épülnek még ilyen létesítmények.



A Honvédelmi Sportszövetség tájékoztatása szerint azok a programok, amelyek a gyerekek sportos, szellemileg és fizikailag is aktív szabadidős tevékenységeit segítik elő, a Bátrak Ligája elnevezést viselik. A most indult általános iskolai sportverseny-sorozat, amelynek első fordulóját Pécsen rendezték, a jelenlegi hetedik osztályosoknak biztosított közösségépítő sportolási lehetőséget. A következő fordulóra egy hét múlva, Újfehértón kerül sor, és minden résztvevő iskola 500 ezer forint értékű sportszercsomagot kap a Honvédelmi Sportszövetségtől.