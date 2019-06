Sétatér Fesztivál: az étel- és italkínálat is remek, azonban alaposan megkérik az árát

Csütörtökön kezdődött a Sétatér Fesztivál, ahová az ország több pontjáról is érkeztek érdeklődök. Az ingyenes programok mellett a jól megszokott kézműves-gasztro kínálatból is válogathatunk kedvünk és ízlésünk, no meg pénztárcánk vastagsága szerint.



Már a fesztivál első napján is rengetegen sétálgattak Pécs belvárosában, egészen június 16-ig várják az érdeklődőket 30 ingyenes programmal, kézműves vásárral és rengeteg finomsággal. Több mint húsz vendéglátós bor- és ételkülönlegességek közül válogathatnak a látogatók, megkóstolhatják többek között a Vylyan és a Mokos Pincészet borkülönlegességeit, és sokféle étel közül is választhatnak.



Aki megéhezne a koncerteken vagy sétálgatás közben, elfogyaszthat egy finom malacpecsenyét, kolbászt, vagy kézműves hamburgert, de az édesszájúak kürtőskalácsot is találnak különböző ízekben. Tíz dkg malachúst 900 forintért vehetünk, a sima lángos 500 forint, de kínálnak még hot-dogot és süteményeket is.

Egy korsó sört 600 forintért kaphatunk, a barna jóval drágább. Alkoholmentes italokat is fogyaszthatunk, a limonádé ára 500 forint körül , a szörpök ára pedig 300-400 forint között mozog.