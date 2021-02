Rosszul lett egy idős ember, kifosztotta egy pécsi nő

A pécsi rendőrök befejezték a vizsgálatot annak a nőnek az ügyében, akit többrendbeli kifosztással gyanúsítanak.

Kifosztás miatt nyomozott a Pécsi Rendőrkapitányság egy 22 éves helyi nő ellen.

A megalapozott gyanú szerint a nő 2019 márciusa és 2020 januárja között hat idős embert is kifosztott.

Az egyik alkalommal kihasználta egy idős férfi rosszullétét, és elvette a pénztárcáját.

Előfordult olyan is, amikor gyógyszert kért idős emberektől, akik beengedték a házaikba, majd a figyelmetlenségüket kihasználva tőlük is tárcát tulajdonított el, de volt olyan eset is, amikor részeg, alvó férfitől lopott.

A nő a sértetteknek több, mint 400 ezer forint kárt okozott a bűncselekményekkel. A rendőrök előállították a rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.



A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.