Programot indított a termelők és a vevők egymásra találása érdekében a vállalkozói központ

Termelői és Kézműves Partner Programot indított a Baranya Megyei Vállakozói Központ Alapítvány (BMVK) azzal a céllal, hogy színteret, megjelenési lehetőséget biztosítsanak helyi és régiós termelőknek, manufaktúráknak, kézműveseknek és szolgáltatóknak, akik a BMVK korábbi rendezvényein jelen voltak, részvételükkel emelték az adott esemény színvonalát.



- Az utóbbi esztendőkben a tudatos fogyasztók körében egyre hangsúlyosabb szerephez jutottak az egészséges alapanyagok, a tradicionális ízek, valamint a helyben, illetve a régióban készülő termékek. Ezt a folyamatot sajnos megtörték a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai - nyilatkozta lapunknak Pohl Marietta, a BMVK ügyvezető igazgatója.

Hozzátette, mivel a jelenlegi helyzetben kevesebben engedhetik meg maguknak a jobb minőségű, de bizonyos esetekben drágább fogyasztási cikkeket, ezért sokan újra a tömegtermelésben előállított termékek megvásárlása mellett döntöttek.



- Tény, hogy ezek a portékák könnyebben beszerezhetőek és sokszor valóban olcsóbbak, mint az egyediek, ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy utóbbi termékek előállítói mind egy-egy családot képviselnek, munkájukkal nemcsak a saját, de közvetlen környezetük megélhetését is biztosítják. Természetesen amellett sem mehetünk el szó nélkül, ami miatt reneszánszát élték ezek a cikkek. Nemcsak egyediek, de egyúttal a természetet és a hagyományokat is tiszteletben tartva készültek - fogalmazott az ügyvezető.

- Azok esetében, akik bizalmat szavaztak nekünk és rendezvényeinknek, így most rajtunk a sor, hogy saját eszközeinkkel segítsük őket. Szerencsére bátran és fenntartások nélkül ajánlhatjuk kiállítóinkat mindenki figyelmébe, hiszen évek óta számtalan termüket ismerjük, fogyasztjuk, illetve használjuk megelégedéssel. A most elindított programmal platformot kívánunk biztosítani azon helyi és régiós termelőknek, manufaktúráknak, kézműveseknek és szolgáltatóknak, akik a BMVK Alapítvány korábbi rendezvényein jelen voltak, részvételükkel emelték az adott esemény színvonalát. Kérjük, keressék partnereinket és támogassák vásárlással Önök is a hazai termelőket, kézműveseket!