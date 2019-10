Péterffy valamit nagyon benézett vagy megvezették - Az Államkincstár szerint sokmilliárdos pluszban van Pécs

Frissítve: Hoppál Péter országgyűlési képviselő szerdán tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, Péterffy közleménye köszönőviszonyban sincs az igazsággal, ezt pedig most a Magyar Államkincstár is leleplezte. Nemhogy csődhelyzet nincs Pécsett, de több milliárdos pluszban van a város költségvetése, ahogyan az múlt héten a hivatalos átadás-átvétel után nyilvánosságra is került. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat akkor a baloldal megválasztott polgármestere, Péterffy Attila is aláírta - tegnap viszont kiadott egy nagyon furcsa közleményt , melyben a város csődjét vizionálta. Az Államkincstár ma délelőtti közleményében tételesen cáfolta Péterffy állításait, aki ezek szerint vagy nem ért ahhoz, amivel telekürtölte a sajtót, vagy tanácsadói direkt megvezették. Mindkettő nagy baj a város jövőbeni működését tekintve.

Állásfoglalást kért lapunk a Magyar Államkincstártól a pécsi önkormányzat anyagi helyzetét illetően azt követően, hogy Péterffy Attila, Pécs polgármestere kedden arról adott ki közleményt, hogy a város csődhelyzetben van. Páva Zsolt ezt már tegnap este cáfolta, s most a kincstár állásfoglalása is zárójelbe teszi Péterffy állításait.

Íme a Magyar Államkincstár közleménye:

"Péterffy Attila, Pécs város polgármestere által, a város pénzügyi helyzetével kapcsolatosan elhangzottakkal kapcsolatban, a Magyar Államkincstár részéről az alábbiakat kívánjuk rögzíteni:

A Páva Zsolt úr által jelzett összeg, Kincstárnál vezetett bankszámla egyenlegeket tartalmazott a pénztári állomány nélkül. Ez felhasználható keret, melyből megtakarítás is lehetséges.

A 23 Mrd Ft-os adósság, azaz a 18 Mrd Ft hitelállomány és a majdnem 5 Mrd Ft működési hiányként való rögzítése, nem valós. Nem lejárt, valamint nem esedékes a hitelállomány, így az nem jelent ezévi adósságot. Ezzel szemben áll az összes számla egyenleg, amely 27 Mrd Ft, amely a felhalmozási és működési forrásokat együttesen tartalmazza.

A két összeg különbözete: plusz 4 Mrd Ft.

Az önkormányzatnak nincs hitele, mivel sem az önkormányzat sem a cégek nem vehettek fel likvid és projekt-hiteleket 2018. január elseje óta.

Az Önkormányzat részére vélelmezett hitel nem hitel, hanem az állami támogatás még vissza nem fizetett része. Ez sem esedékes, így nem lejárt, és év végén sem lesz lejárt, mivel későbbi visszafizetési kötelezettség áll mögötte. A fentiek alapján tehát nem állapítható meg csőd és csőd közeli helyzet.

Természetesen fegyelmezett költségvetési gazdálkodásra a jövőben is nagy szükség van.”

Frissítve: sajtótájékoztatót tartott a Fidesz.

- Tudjuk azt, hogyha a most megválasztott városvezetés nincs kontrollt alatt, akkor mire képesek. Ha tehetik, akkor eladják a pécsi értékeket, a pécsi vagyont kiárusítják, eladósítják a várost, emellett pedig milliárdos jutalmakat osztogatnak maguknak - mondta Hoppál Péter, a Fidesz pécsi elnöke.



Hoppál Péter Péterffy Attila keddi sajtóközleményére is kitért.

- Négy munkanappal azután, hogy Péterffy átvette a várost, egy kaotikus és szakmaiatlan közleményt adott ki, amire a nem sokkal ezelőtt a Magyar Államkincstár válaszolt - mondta Hoppál Péter. - A Magyar Államkincstár - ami szakmai felügyeletét végzi napjainkban is pécsi költségvetésnek - olyan közleményt adott ki, amelyben világossá teszik, hogy Péterffy Attila vagy nem ért ahhoz, amiről beszél vagy megvezették; közleménye köszönőviszonyban sincs az igazsággal, ezt pedig most a Magyar Államkincstár is leleplezte - részletezte Hoppál Péter.

Hoppál: válaszolt a Magyar Államkincstár

Hoppál Péter részletezte a Magyar Államkincstár által adott választ, amelyben arról írnak, hogy a város kasszájában 4 milliárd forint jelenlegi, azonnali plusz van és a további adóbevételek még be sem érkeztek.

Hoppál kitért arra is, hogy Péterffy Attila, aki még esküjét le sem tette, olyan hangnemben küldözget „utasítom" és „megtiltom" leveleket a városi intézmények vezetőinek, köztük óvoda, iskola, szociális intézmények vezetőinek levelet, amiből az olvasható ki, hogy ellenségnek tekinti a pécsieket, nem pedig partnereknek.

Bejelentette azt is, hogy az alakuló ülésen, a közgyűlésbe bekerült képviselők két frakciót alakítanak. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség képviselőiből négyfős frakciót alakítanak. Ennek vezetője lesz Dr. Csizmadia Péter.

- A következő időszakban az eddigi városi ellenzék magatartásához képest merőben eltérő, minőségi városi ellenzékre készülünk. Az elmúlt 10 évben megszerezett tudást és tapasztalatot kívánjuk a pécsi városlakók javára felhasználni ellenzéki pozícióban is - mondta dr. Csizmadia Péter. A Fidesz frakciójának vezetője hozzátette: minden olyan városvezetési javaslatot támogatni fognak, ami a pécsiek érdekeit szolgálja, de ellenezni fogják azokat a javaslatokat, amikről az a meggyőződés, hogy szemben állnak a pécsiek érdekeivel.

A másik frakció az ÖPE-KDNP lesz, amit Kővári János vezet majd. Az új frakcióvezető a sajtótájékoztatón bemutatta azt az átadás-átvételi dokumentumot, amit Péterffy pár napja írt alá.

- A jegyző és a kormányhivatal illetékesei is részt vettek ezen az átadáson, tehát az átadást-átvételt hitelesnek kell tekinteni, hiszen minden fél elismerte, hogy megismerte a város vagyoni helyzetét, kötelezettségeit és ezeket tudomásul vette - mondta Kővári János. Az ÖPE-KDNP frakcióvezetője hangsúlyozta: semmi nem igazolja, hogy csődben lenne a város.