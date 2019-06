Pesti falfirkáló rongált a nemrég gyönyörűen felújított pécsi főpályaudvaron

Sajnos újabb, az értékeket semmibe vevő károkozás történt Pécsett: valaki a közelmúltban a szépen renovált főpályaudvar két kőlapját firkálta össze. Különösen felháborító az esetben, hogy a rongáló - esetleges társával együtt - vélhetően Budapestről érkezve hagyta itt a visszataszító kézjegyét. A vasúttársaságnál azt közölték, hamarosan lemossák a felületeket.



A sokáig meglehetősen lehangoló képet festő pécsi főpályaudvar napjainkban már a város egyik büszkesége. Az 1900-ban átadott állomást az eredeti terveknek megfelelően tették rendbe, a munkálatokkal 2015-ben végeztek.

Akad azonban olyan, aki nem tiszteli az építészeti értéket, egy ideje ugyanis falfirkák csúfítanak két kőlapot az első vágány melletti peronon. A rongálás természetesen a vasúttársaság munkatársainak is feltűnt. Megkeresésünkre a Magyar Államvasutak (MÁV) Zrt. Kommunikációs Igazgatóságán azt közölték, a tervek szerint a graffitiket június végéig eltávolítják.

Kérdésünkre közölték, az elkövető beazonosítása sikertelen volt, az ügyben nem tettek feljelentést.





Budapesten, az Október 6. utcában is firkált.





Az illető igen aktívnak nevezhető a „szakmában". A rongálás tényén túl az eset azért is felháborító, mert a pécsi állomáson is látható „HALR", illetve „CIPOE" feliratok Budapest-szerte csúfítják a városképet, így feltehetően egy fővárosi firkálóról, és ha nem egyedül volt, szintén pesti társáról van szó . Mit is lehet ehhez hozzáfűzni? Meglettünk volna az itt hagyott, esztétikusnak aligha nevezhető kézjegyek nélkül is.







A kisföldalatti egyik lejárójánál megpróbálták letisztítani a falat.

A MÁV igyekszik a rongálások számát minimalizálni. Ennek érdekében vasútőröket alkalmaznak, illetve az utasokat is arra kérik, amennyiben graffitizést, esetleg más jellegű károkozást tapasztalnak a vonatokon, illetve az állomásokon, haladéktalanul jelezzék ezt a társaság munkatársainak vagy a rendőrségnek.