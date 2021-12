Pécsi kisiskolás rajzát találták a legjobbnak a tűzoltók országos alkotói pályázatán

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatára idén is rengeteg kiváló alkotás érkezett. A pécsi kisiskolás, Erdődi Gergely, Munkámmal életeket mentek című remekművével állhatott a dobogó legfelső fokára.

A pályázat célja, hogy az óvodások és az iskolások kreatív alkotásokon keresztül mutassák be, miként képzelik el a tűzoltók életét, munkáját, mindennapjait. A különböző korcsoportokban versengő gyermekek rajzai közül idén is nehéz volt kiválasztani azokat, melyek a legkiválóbbak lettek, hiszen ezúttal is jobbnál jobb alkotások érkeztek a versenyre.

Az óvodások csoportosan, illetve egyénileg indulhattak a megmérettetések.

Csoportos kategóriában idén a mohácsi Eötvös Óvoda bizonyult a legjobbnak.

Egyéni kategóriában első helyen a 6 éves Tóth Péter végzett, Úton a segítség című alkotásával.

Második idén a szintén 6 esztendős Boros Ábel lett, a Munka közben címet viselő rajzával.

Harmadik helyen a Bagoly tűzoltó munkában című alkotást benyújtó, mindösszesen 4 éves Erdődi Liza végzett.

Az iskolások három korosztályban nevezhettek a versenyre.

Az első korcsoport dobogósai:

A pécsi kisiskolás, Erdődi Gergely, Munkámmal életeket mentek című remekművével állhatott a dobogó legfelső fokára.

Ezüstérmes lett Vetró Réka Köszönet hőseinknek című alkotásával.

Idén Csontos Fanni Anna, A bátor tűzoltó című rajzával érdemelte ki a harmadik helyezést.

A második korcsoport nyertesei:

Első helyen végzett Verkman Panna, Egy szikra lángra kap című pályaművével.

Mindennapos „TFA" című rajzával idén a 11 éves Vida Petra érte el a második helyezést.

Harmadik helyezést ért el Bujdosó Fanni Beatrix, Tűz az erdőben című alkotásával.

A harmadik korcsoportban siklósi gimnazisták brillíroztak.

A legjobbnak Szegedi Zsófia Lánglovagok címet viselő alkotása bizonyult.

De Szávuly Anna Mária A Megmentő című munkája is meggyőzte az ítészeket: ő szerezte meg idén a második helyet.

Kalányos Lívia Lángok között című alkotása méltón foglalta el idén a dobogó harmadik fokát.

Képünkön: Erődi Gergely győztes alkotása.