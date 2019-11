Pécsi diákok is bejutottak a PénzSztár verseny döntőjébe

A regionális középdöntők eredménye alapján 7 hazai és 1 határon túli magyar csapat jutott be az immár hetedik alkalommal meghirdetett PénzSztár Hazai és Külhoni Magyar Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozói Versenyének november 28-i elődöntőjébe. Közülük majd az első öt helyezett mérheti össze a tudását a végső fordulóban, a december 10-i döntőben.

Az idei PénzSztár versenyre jelentkezett több mint 1000 négyfős team közül a 7 régió és a határon túli magyar lakta területek legjobb 5-5 csapata mérte össze a tudását a november 21-én - 8 helyszínen párhuzamosan - megrendezett középdöntőben.

A Budapest Bank főtámogatásával és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt szakmai partnerségével megrendezett verseny legfontosabb célja, hogy felhívja a középiskolás fiatalok figyelmét a pénzügyi, gazdasági és vállalkozói ismeretek fontosságára, játékos formában mérje tudásukat és tovább bővítse műveltségüket, egyúttal olyan kompetenciákat (pl. csapatmunka, kritikus szövegértés, érvelés, prezentációs készség) is fejlesszen, melyek a 21. században szintén nélkülözhetetlenek.

A résztvevőknek a középdöntőben is változatos témák és feladattípusok során kellett számot adniuk tudásukról és rátermettségükről. A feladványok között szerepeltek kvízkérdések, igaz-hamis állítások, adatpárosítás és számítás, neves külföldi újságokból származó cikkekről kellett megállapítani, hogy hol jelentek meg, illetve ügyfélleveleket kellett elirányítani az illetékes pénzügyi szervezetekhez. A csapatoknak gazdaságtörténeti kérdésekben éppen úgy bizonyítaniuk kellett a felkészültségüket, mint az aktuális pénzügyi, gazdasági eseményekkel összefüggésben. Olyan feladatok is helyet kaptak a játékban, melyek során a versenyzőknek szóban kellett prezentálniuk: be kellett mutatniuk egy - a környezetükben működő - eredményes vállalkozás tevékenységét és sikerének titkát, a NAV ügyfélszolgálati munkatársaként kellett különféle ügyekben tájékoztatást adniuk, illetve pénzpiaci termékekre vonatkozóan kellett előnyös, de piaci szempontból is reális feltételeket tartalmazó ajánlatokat bemutatniuk.

Az elődöntőbe jutott csapatok:

Dél-Alföld régióból: A Ravasz, az Agy és a 2 Csavaros eszű (Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium)



Dél-Dunántúl régióból: ZsANK (Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium)



Észak-Alföld régióból: SGKL Zrt. (Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium)



Észak-Magyarország régióból: Az igazi Crash Cash (Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium)



Közép-Dunántúl régióból: Nakorin (Tatabányai Árpád Gimnázium)



Közép-Magyarország régióból: Team Wilson (Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma)



Nyugat-Dunántúl régióból: Agyaspókok (Zalaegerszegi SZC Csányi László Gimnáziuma)



Határon túlról: GiMilliomosok (Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely)

Az elődöntő résztvevői közül a legjobb öt csapat mérkőzhet meg egymással a 2019. december 10-én, a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében tartandó országos döntőben. A győztes csapat tagjai idén is elnyerik a verseny fődíjait, a Budapest Banktól fejenként 100-100 ezer forintot, részvételi lehetőséget a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központja által szervezett szakmai képzésen, valamint a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége által felajánlott egy-egy okostelefont, de a finálé többi résztvevőjére is értékes ajándékok és tudásalapú szakmai díjak várnak.