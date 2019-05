Pécsen is elindul a súlyos beteg gyermekeket segítő Bátor Tábor - Önkénteseket várnak

A súlyosan beteg gyerekeknek és hozzátartozóiknak sorsfordító élményeket nyújtó Bátor Tábor Pécsen is elindítja GO! Tábor bárhol kórházi programját. A táborok egyedi élményterápiájának mobilis változata képzett önkéntesek segítségével viszi el a játék gyógyító erejét a kórtermek kis lakóinak. Május 17-ig várják olyan pécsi és Pécs környéki önkéntesek jelentkezését, akik szívesen csalnának mosolyt a kórházban fekvő gyerekek arcára.

A Bátor Tábor szakemberei és önkéntesei 18 éve dolgoznak azon, hogy a daganatos és krónikusan beteg gyerekeket visszavezessék a gondtalan gyerekkorba, sorsfordító élményeket, erőt adjanak nekik a gyógyuláshoz és az újrakezdéshez.

Az alapítvány GO! Tábor Bárhol projektje az élményterápia segítségével kórházban fekvő gyermekekhez viszi el a gyógyító élményeket.

Képzett önkénteseik súlyosan beteg gyermekeket látogatnak meg és társaságot, vidámságot, nevetést csempésznek kórházi mindennapjaikba. A sok érdekes és izgalmas játékuk segítségével a gyerekkor felszabadult örömét így azokhoz is elrepítik, akik a táboraikba nem tudnak elmenni. A program nem csak a kis betegeknek, de a résztvevő önkénteseknek is életre szóló élményeket nyújt: „A GO!-val azt tanultam, hogy nem az a lényeg, hogy mit vagy mivel játszunk, hanem az, hogy hogyan. Egy kórházi szobából is lehet bálterem, és egy képzeletbeli teknőst is meg lehet simogatni. A figyelem, a fantázia és a bátorítás teszi a közös játékot gyógyítóvá egy kis betegnek, és nekünk, önkénteseknek is" - mesélt tapasztalatairól Zsófi, budapesti önkéntes.

A Bátor Tábor GO! programja Budapest, Pozsony, Varsó és Debrecen után idén nyáron Pécsen is elindul.

Pécsi önkéntes csapatukba olyanok jelentkezését várják, akik:

• szeretnek gyerekekkel játszani és gyerekekkel foglalkozni

• szeretnének komfortzónájukból kilépve rengeteg új dolgot megtanulni magukról

• szívesen tartoznának egy fantasztikus közösséghez

• van legalább három szabad délutánjuk 2019-ben

• elmúltak már 20 évesek

• részt tudnak venni a pécsi képzésen június 1-2-án, mindkét nap 9-17-ig

Jelentkezési határidő: 2019. május 17.

További információ a GO! Tábor Bárhol programról és jelentkezés: https://batortabor.hu/onkentesseg/korhazi-onkentesseg/