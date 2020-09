Pávkovics Gábor: nem így terveztem az életem, de erkölcsi kötelességem továbbvinni a súlyos örökséget

Vasárnap időközi választást tartanak Mohácson, polgármestert és képviselőjelölteket is választanak az emberek. A nemzeti oldal jelöltje, Pávkovics Gábor lapunknak adott interjújában többek között arról beszélt, hogy a fiatalok helyben tartása érdekében rövidesen elindulhat Mohácson a felsőoktatás, megépülhet a régóta vágyott Duna-híd és az új kereskedelmi kikötő is. A politikus arra a kérdésünkre is válaszolt, megválasztása esetén mi lesz az első teendője.

- Hiányzott ez Önnek?

- Mire gondol?

- Arra, hogy révbe ért, sikeres emberként most a balliberális szolgamédia által is szított, gyűlöletre épített kampányban találja magát.

- Ez természetesen nem hiányzott. Szomorúsággal tölt el, hogy a hataloméhes balliberíális oldal mindent bevet a választási győzelem érdekében, nemtelen eszközöket használva kampányol, felforgatva a csendes kisvárosunk nyugalmát. Mohácson eddig arra sem volt példa, hogy leszakítsák a választási molinónkat és megrongálják a plakátjainkat. Arra pedig szavak sincsenek, hogy gyalázzák a néhai polgármestert, Szekó Józsefet és családját. Személyemet is mélyen sértő hazugságok láttak napvilágot, ezekkel is félre próbálják vezetni a választókat. Program és elképzelés hiányában csak ez az egy eszközük van. Sajnálom a mohácsiakat, nem gondoltam volna, hogy idáig süllyednek a balliberálisok. Természetesen jogi eljárásokat fogok kezdeményezni, de csak a választás után. Sajnálom a városlakókat, nem gondoltam volna, hogy eddig le lehet süllyedni.

- Régóta benne van a politikában, a közéletben, de eddig nem vállalt frontszolgálatot, a háttérben tette a dolgát. Miért készül most váltani?

- Én sem így terveztem az életemet. Szekó József halála napján azonban felhívott a legidősebb lánya, Anikó, és arra kért, vállaljam a polgármester-jelöltséget, mert az édesapja is ezt szerette volna. Eldöntöttem, hogy tovább viszem a súlyos örökséget, felajánlva tudásomat és munkámat, feltétel nélküli szolgálatomat a városnak. Ez erkölcsi kötelességem.

- Mire számíthatnak a mohácsiak megválasztása esetén?

- Az önkormányzat gyakorlatilag lebénult. A most zajló fejlesztések mindegyikét még Szekó József készítette elő, azóta szinte semmi nem történt. Célom, hogy a beruházásokat befejezzük, újakat is indítsunk, s megfelelő tartalommal töltsük meg. Mohács a mohácsiaké, nekik épül minden. A város jövője a fejlesztések sikerében rejlik. Jó esélyünk van erre, a kétlépcsős pályázati rendszer első foka a megyei önkormányzat, ahol 22 éve dolgozom képviselőként. A döntések előkészítésért felelős bizottság elnökeként bírom a közgyűlés támogatását. A következő szint a kormányzat alatt működő Irányító Hatóság, a kedvező döntésekhez szükség van a folyamatos párbeszédre a kormányzati szereplőkkel is. Erre is jó esélyt látok, a múlt héten Orbán Viktor kormányfővel egyeztettem a város életét meghatározó, nagy ívű fejlesztésekről, s mindenre kedvező választ kaptam.

- Mondana példákat?



- A mohácsi Duna-hídról és a kereskedelmi kikötő fejlesztéséről is szó volt. Előbbi kapcsán csütörtökön a szaktárca vezetője, Palkovics László már konkrét bejelentéseket is tett Mohácson. A lényeg, hogy másfél-két éven belül elkezdődik az építkezés. Azért nem előbb, mert ez egy folyamat, s bár szeretnénk, nem lehet négyesével szedni a lépcsőfokokat, vagyis a tervezést, engedélyeztetést, satöbbit nem lehet kikerülni.

- Úgy tudom, tervben van a felsőoktatás elindítása is Mohácson.

- Ez már több mint terv. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ez a tárca felügyeli a szakképzést és a felsőokatást is - a szerk) vezetőjével, Palkovics Lászlóval mohácsi látogatása alkalmával egyeztettem erről is. Úgy vélekedett, az oktatás minden település fejlődésének záloga. Örömmel tapasztaltam, hogy a tárcavezető pozitívan áll a javaslatomhoz, melynek célja, hogy a városunkban kínált felsőoktatási továbbtanulás lehetősége mérsékelje az elvándorlást, s jó eséllyel Mohácson tartsa a fiatalokat.

- Az ellenzék folyamatosan napirenden tartja a városgazdálkodási vállalat ügyét, a cégnél keletkezett hiányt, s azt állítják, hogy Önök akadályozták meg a cég átvilágítását.

- Csakhogy ez hazugság. A valóság ezzel szemben az, hogy július 6-án arról hoztunk határozatot, hogy a polgármester haladéktalanul írjon ki pályázatot a cég átvilágítására, azért hogy tisztán lássunk. A határozatot a mai napig nem hajtotta végre. Ezt az előző testületi ülésen számon kértük rajta, a válasz az volt, hogy ezt majd a következő polgármester fogja végrehajtani. Mi is akkor a kérdés?

- Azzal szintén támadják, hogy nem támogatták a bioetanol üzem területének visszavásárlását a város számára.

- Lássunk akkor világosan. Van egy cég, a PEM Zrt, amelynek a tervezett beruházását az önkormányzat teljes mellszélességgel támogatta. Időközben megváltozott azonban az EU szabályozása és ellehetetlenült a beruházás. Szekó József polgármester előrelátó volt és erre a nem várt esetre is felkészült. Komoly szankciók kerültek a szerződésbe a beruházás elmaradásának esetére, ami a tulajdonosi körnek nem tetszett. Helyi adókat is kivetett az önkormányzatunk, ez sem tetszett a tulajdonosi körnek. Mára a tartozásuk több mint félmilliárd forint. Csorbai Ferenc úgy gondolhatta, a cég ügye jól jöhet a kampányban. Szerkesztettek egy megállapodást, mely szerint az adósság fejében a cég átadja az ingatlant a városnak. Vállalja még azt is, hogy jelentős nagyságú idegen terhektől is megszabadítja, azaz fizet azért, hogy a város jól járjon. Ha veszni hagyná a telket, akkor egy fillérjébe sem kerülne. Itt válik futurisztikussá a történet. A PEM Zrt.-nek a szerződésben 6 hónap áll rendelkezésre, hogy kifizesse a többi tartozását, s akkor kapná meg a város az ingatlant, ha nem teszi, a szerződés nem teljesül. Véleményem szerint ez a szerződés a választási kampánynak szól. Előre borítékolom, hogy a cég nem teljesíti majd a kötelezettségét, hiszen erre nincs észszerű oka. Elhangzott az is, hogy Csorbai Ferenc és a PEM Zrt. tervezi a beruházás közös megvalósítását is. Kérdem én, ha a gyár létesítésének racionális üzleti indokai lennének, akkor a PEM Zrt. tulajdonosai, akik több 10 milliárd eredményt termelnek egy évben más érdekeltségeikben, akkor már nem fejezték volna be a beruházást? Csak a város támogatására várnak és arra a pár száz millió forintra, amit esetleg az önkormányzat egy ilyen beruházásra fordítani lenne képes. Ez is csak a választók megtévesztését szolgálja. A mi lelkiismeretünk tiszta, bátran tudunk és tudok én is a mohácsiak szemébe nézni.

(Természetesen a választást megelőzően szerettünk volna interjút készíteni Csorbai Ferenccel is, aki azonban nem élt a lehetőséggel, nem reagált megkeresésünkre.)