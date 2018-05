Pályázat: keresik az év ökoturisztikai élményét

Az ökoturizmus szereplői mérethetik meg magukat a Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán. Idén azonban a korábbi évektől eltérően olyan, természethez kapcsolódó, autentikus élményeket nyújtó ökoturisztikai programokat keresünk, amelyek egy-egy hazai helyszín értékeinek megismerését teszik lehetővé. Fontos szempont, hogy az élmény több generáció számára együtt élvezhető, fizikai és infokommunikációs szempontból is hozzáférhető, a kapcsolódó tájékoztatás egyértelmű, többnyelvű legyen, és megfeleljen a digitalizáció keltette igényeknek is.



Április 20-án a Föld Napja eseménysorozat részeként a Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Turizmus Ügynökség (MTÜ) pályázatot hirdetett „Az év ökoturisztikai élménye 2018" cím elnyerésére.



A pályázóktól azt várjuk, hogy megmutassák: kínálatuk élményalapú, illeszkedik a Nemzeti Tájstratégiához és a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 céljait is figyelembe veszi. Tevékenységébe bevonja a helyi lakosságot, az élmény több generáció számára együtt élvezhető, fizikai és infokommunikációs szempontból is hozzáférhető, a kapcsolódó tájékoztatás egyértelmű, többnyelvű, és megfelel a digitalizáció keltette igényeknek is.

„Olyan, természethez kapcsolódó, autentikus élményeket nyújtó ökoturisztikai programokat keresünk, amelyek egy-egy hazai helyszín értékeinek megismerését teszik lehetővé, ezzel is utazásra csábítva a családokat" - emelte ki a megújult pályázat kapcsán Mártonné Máthé Kinga, az MTÜ aktív és kulturális turizmusért felelős igazgatója.

Ilyen ökoturisztikai élményeket főként nemzeti parkokban, látogatóközpontokban, tanösvényeken, vagy éppen állatkertekben, arborétumokban, vadasparkokban élhetnek át a látogatók. „Az Év Ökoturisztikai Élménye" cím elnyerésére többek között erdőgazdaságok, natúrparkok, nemzeti park igazgatóságok, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, társas- és magánvállalkozások pályázatait várjuk 2018. május 31-ig.



