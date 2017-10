Ötleteket várnak a PTE 3D nyomtatási konferenciáján

Egészségügyi újításokkal foglalkozó start-upokat, kutatási projekteket, megvalósítás előtt álló ötleteket vár az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) által életre hívott és támogatott EIT Health a Pécsi Tudományegyetemen megrendezésre kerülő 3D nyomtatásról szóló konferencián a Szentágothai János Kutatóközpontban 2017. október 5-6-án.

A konferencián neves hazai és külföldi előadók mutatják be, hogyan forradalmasítja a 3D nyomtatás és vizualizáció a gyógyítást, az ipart és a művészeteket. Az eseményen résztvevő EIT Health a világ egyik legnagyobb egészségügyi innovációs kezdeményezése. Tagjai közt megtaláljuk Európa vezető egészségipari (GE, Philips, Siemens, Roche) és gyógyszeripari vállalatait (Astra Zeneca, Novo Nordisk, Bayer), kutatóintézeteit és egyetemeit (Karolinska, Oxford, Imperial College, ETH Zürich, TUM). Az innovatív ötletek és projektek támogatásának céljából az EIT Health számos inkubációs és oktatási programot kínál, valamint rendszeresen ír ki pályázatokat több tízezer euró értékben, melyek célja a vállalkozói ismeretek fejlesztése továbbá az innovatív egészségügyi termékek és szolgáltatások hazai és nemzetközi piacokra segítése.



„Az EIT Health több magyar projektet indított már el a nemzetközi ismertség irányába, például a mesterséges megtermékenyítés hatékonyságának javítása érdekében személyre szabható embrió beültetési protokollt kifejlesztő PreLife csapatát, vagy a HandInScant, melynek digitális rendszere alkalmas az egészségügyi dolgozók kézfertőtlenítési eljárásának közvetlen és objektív kiértékelésére. Szeretnénk azonban, ha a Pécsi Egyetem és a Szentágothai János Kutatóközpont köré szerveződő lendületes projektek közül is minél többen jelentkeznének nálunk és támogatásunkkal hozzájárulhatnánk a projektek kiteljesedéséhez" - mondta el Kristóf Péter, az EIT Health regionális koordinátora.



Az EIT Health az Európában elérhető legmagasabb színvonalú oktatási, inkubációs és akcelerátor programokat kínálja a fiatal tehetségek, vállalkozók, innovátorok és start-upok számára. A programok mindegyike a kontinens vezető egyetemeinek, vállalatainak és inkubátorainak tudásán és évtizedek alatt megszerzett tapasztalatán alapul. Az oktatási programok elsődleges célja a résztvevő egyének vállalkozói ismeretének fejlesztése, a saját vállalkozás elindításához szükséges alapvető ismeretek elsajátítása, valamint a nemzetközi környezetben megvalósuló tapasztalatcsere és ötletgenerálás. A formálódó innovatív elképzelések ezt követően az EIT Health saját inkubációs programjaiba kerülhetnek, ahol a résztvevők az első üzleti terv elkészítésétől a befektetők és első vásárlók megtalálásán át egészen a nemzetközi piacokra való kilépésig kapnak szakértői és anyagi támogatást. Az EIT Health mindezeken túl a saját nemzetközi partnerhálózatához való hozzáférés lehetőségét is biztosítja, melynek segítségével a legjobb ötletek és projektek számára lehetőség nyílik Európai vezető egészségipari és egészségügyi aktoraival való közvetlen együttműködésre.



A Pécsi Tudományegyetem (PTE) 2017. október 5 -6-án a PTE Szentágothai János Kutatóközpontban megrendezésre kerülő III. Nemzetközi Interdiszciplináris 3D Konferenciájáról információ a http://conference.pte3d.hu weboldalon található, az EIT Healthről pedig információ itt található.