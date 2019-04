Öt nyelven beszél, énekel, s már kisfilmet is forgatott a pécsi gimis fiú, De Re Attila Luigi

A félig olasz, félig magyar származású De Re Attila Luigi fiatal kora ellenére igazi maximalista, öt nyelven beszél, youtuberkedik és énekel is. A 17 éves pécsi srác nagy álma, hogy egyszer filmrendező lehessen, de szeretné, ha az éneklés is az élete része maradna.



- Mióta énekelsz?

- Ötéves korom óta, ha jól emlékszem. Édesapám dobolt és énekelt fiatalabb korában, s mivel ő olasz származású, rengeteget utaztunk Olaszországba a rokonokhoz, akikkel szintén sokat énekeltünk együtt.

- Ha jól tudom, egy televíziós tehetségkutatóban is kipróbáltad magad.

- Igen, pár évvel ezelőtt feltűntem a tévében. Édesapám tanácsára jelentkeztem, mert ő látta meg bennem a lehetőséget és rengeteget biztatott. Sokat gyakoroltam vele, s végül édesanyám kísért el a versenyre, mert apukám a munka miatt Németországban maradt.

- Sok tapasztalattal gazdagodtál a versenyen?

Névjegy De Re Attila Luigi Pécsett született 2002-ben. Németországban ismerkedtek meg a szülei, majd édesanyja visszatért Magyarországra , ahol életet adott fiának. Később éltek Olaszországban, Ausztriában is, végül ismét visszatértek az országba. Attila jelenleg pécsi Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumban, a Pécsi Tudományegyetem négyosztályos gyakorlóiskolájában tanul angolos osztályban, jövőre végez. A közeljövőben szeretne több nyelvből vizsgát tenni, jogosítványt szerezni, s videós képességeit fejleszteni.



- A versenyen rengeteg hasznos tapasztalatot és sok élményt szereztem. Pintácsi Alexandra, ismertebb nevén Szandi volt a mentorom, akivel nagyon jól kijöttünk, mivel ő is olyan pörgős és vidám mint én. A többiekkel is jóban lettem, nagyon élveztem a műsor minden pillanatát.

- Azóta folytattad az éneklést komolyabban is?

- Már csak hobbi szinten űzöm. Voltak fellépéseim a műsor után fesztiválokon, illetve más helyeken. A gimiben pedig azóta is járok énektanárhoz, mert az éneklés szeretném, ha mindig az életem része maradna. Hangszereken is játszottam, hegedűórákat vettem és két évig zongoráztam is.

- Mivel foglalkozol mostanság?

- A tanulásra koncentrálok, főleg a nyelvekre. Maximalista vagyok, mindig törekszem arra, hogy ez a bizonyítványomon is megmutatkozzon, évek óta kitűnőek a jegyeim. Nagy szerencse, hogy születésem óta több nyelvet tudtam megtanulni, hiszen éltünk Németországban, Olaszországban és Magyarországon is. Az iskolában pedig további két nyelvet, az angolt és a spanyolt is elkezdtem tanulni. Illetve nagypapám révén megtanulhattam fotózni is, kisfilmeket is forgatok, jövőre pedig fotókurzusra is jelentkezem.

- A gimi után mik a terveid?

- Nemrég belekezdtem a videókészítésbe és a vlogolásba. Az egyik népszerű videómegosztón van egy csatornám is, ahova már több saját videót töltöttem fel különböző témákban. Bár még amatőr szinten vagyok, szeretnék minél hamarabb profi lenni és még több követőt szerezni. Mindig is érdekelt a műsorvezetés az éneklés mellett, és ez egy kicsit olyan, mintha a saját műsoromat vezetném. Pontos terveim még nincsenek, de azt tudom, hogy gimi után szeretnék egy évet kihagyni, utazni, esetleg dolgozni. Úgy tervezem, később a szórakoztatóiparban szeretnék elhelyezkedni, érdekel a színészet és a filmrendezés is.