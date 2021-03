Osztálykirándulást nyert rajzával egy pécsi kisdiák

Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Álomút" rajzpályázata idén 1300 általános iskolás gyereket ihletett meg. A kategórianyertes rajzok között találunk útfelújítást ábrázoló, római kori útépítést idéző és környezetvédelemmel kapcsolatos alkotást is. A budapesti, pécsi, múcsonyi, debreceni és a közönségdíj nyertes tamási gyerekek alkotásaikkal egy-egy osztálykirándulást nyertek a társaság kiskőrösi Úttörténeti Múzeumába, Közép-Európa legnagyobb közutas szakgyűjteményébe.

A nyolcadik alkalommal meghirdetett rajzpályázaton a zsűri idén is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a díjazott rajzok a közutakat, munkagépeket, közlekedést és az úton dolgozókat ábrázolják a gyerekek szemén keresztül. A vírushelyzet miatt most először online lehetett beküldeni a rajzokat. A kategóriagyőzteseken és a közönségszavazás nyertesén túl a társaság még így is további 119 rajzot díjazott oklevéllel és utalvánnyal, hiszen évről-évre egyre jobban kidolgozott közutas életképeket ábrázoló rajzok érkeznek. Ebben nagy szerepe van a felkészülést segítő pedagógusok alapos és odaadó munkájának, akikből idén a tíz legkiemelkedőbbet is díjazza a társaság.

Az osztálykirándulásokat idén a következő gyermekek nyerték:

1-2. osztály kategóriában: Pocskay Péter Tivadar (Budapest XVII. Kerületi Czimra Gyula Általános Iskola)



3-4. osztály kategóriában: Gerényi Barnabás (Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 2. sz. Általános Iskolája)



5-6. osztály kategóriában: Filkóházi Flórián (Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola, Múcsony)



7-8. osztály kategóriában: Lipták Bernadett Kata (Ady Endre Általános Iskola, Budapest)

gyógypedagógiai vagy speciális fejlesztő iskolába járó 1-8. osztályos sajátos nevelési igényű gyermekek kategóriában: Mezei István (Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium, Debrecen)