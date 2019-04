Összeszűrik a levet a balliberálisok Pécsett: közösen állítanak képviselő-jelölteket

Frissítve! A Demokratikus Koalíció, az LMP, a Jobbik, a Momentum és az MSZP közösen állít egyéni képviselő-jelölteket az őszi önkormányzati választáson Pécsett, jelentették be a pártok képviselői szerdán. Közös programjuk még nincs, de - azt mondták - készül, arról pedig még nincs döntés, közösen indítanak-e polgármesterjelöltet is. A Fidesz Pécsi Csoportjának elnöksége közleményben reagált a bejelentésre, ebben többek között azt írták, az ellenzékiek becsapják a pécsieket.

"Összellenzéki sajtótájékoztató az önkormányzati választásokkal kapcsolatban"címmel küldött meghívót - stílusosan közösen - a DK, az LMP, a Jobbik, a Momuntum és az MSZP a szerdai sajtóeseményükre, amit jó idő esetén a Széchenyi térre hirdettek meg.

A pártok képviselői, Kunszt Márta, Keresztes László Lóránt, Fogarasi Gábor, Péderi Gábor és Gulyás Emil ennek megfelelően a városháza előtt ácsorogva várták az újságírókat, majd - a napsütéses idő dacára - úgy döntöttek, mégis az esőhelyszínen kijelölt szálloda különtermében tartják meg a sajtótájékoztatójukat.

Ott aztán Kunszt Márta bejelentette, a hétvégén tartott egyeztetésükön úgy döntöttek, az öt párt az őszi önkormányzati választáson közösen indít képviselő-jelölteket.

Kiderült, arról még nem határoztak, hogy a szóban forgó jelöltek neve után a pártok logói, avagy egyetlen szervezet neve áll-e majd. (Ennek azért lehet jelentősége, mert a 18 egyéni mandátum mellett hetet kompenzációs listáról lehet elnyerni.)

Keresztes László Lóránt és Kunszt Márta egyaránt kiemelte, nem koalícióról, hanem koordinációról van szó, amelynek a célja, hogy a Fidesz jelöltjeivel szemben egy ellenzéki jelölt álljon.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, közös program még nincs, de dolgozni fognak rajta.

Újságírói kérdésre a pártok képviselői elmondták, egyelőre nem döntöttek arról, hogy egy közös polgármesterjelöltet indítanak-e.

Keresztes László Lóránt szerint erről még lesznek egyeztetések, az LMP részéről ez még nyitott kérdés. Úgy vélte, szükség van egy olyan jelöltre, aki minden ellenzéki párt bizalmát bírja, de olyanra is, akire nemcsak az ellenzékiek szavaznának.

Az LMP azt szeretné, hogy a jelentkező polgármesterjelöltek várhatóan a nyáron vállalva a fentebbi elveket, megmérettetnék magukat a szavazók előtt.

Gulyás Emil ezzel kapcsolatosan azt közölte, ők, a DK és a Momentum továbbra is a korábban megnevezett jelöltjüket támogatják, s abban bízik, hogy a másik két párt is ezt teszi majd.

A Fidesz Pécsi Csoportjának elnöksége közleményben reagált a bejelentésre.

„Az ellenzékiek becsapják a pécsieket.

Nyilvánvalóvá tették a pécsi bevándorláspárti ellenzékiek, hogy sem

választóikat, sem elveiket, sem ideológiájukat nem tisztelik. Pusztán a hatalom

megszerzése vezérli őket, amikor az egység hamis látszatát keltik.



A Gyurcsány-párt képviselői, az azonos akolból származó posztkommunisták, az

elmúlt két évtizedben nyíltan antiszemita hangulatban politizáló jobbikosok, a

baloldalt az elmúlt években következetesen szemen köpő LMP és a már embrionális

állapotban is botrányt botrányra halmozó Momentum célja nem más, mint a

zavarkeltés, a káosz előidézése.



Számukra nem fontos, mit mondtak korábban, nem fontos, mire kaptak korábban

felhatalmazást választóiktól, és nem fontos nekik Pécs és a pécsiek sem.



Számukra csak az a fontos, hogy Gyurcsánytól és társaitól eltanult trükkök százaival

valamilyen furmányos módon hatalmat szerezzenek.



Azon kívül, hogy „eltakarítanák a Fideszt" nincs programjuk, nincsenek terveik, s

kitapintható módon az egységnek pusztán a hamis látszatát igyekeznek kelteni. A

közös bennük, hogy Soros kottájából játszva egyetértenek a bevándorlás

támogatásával, mindenre képesek a hatalomért, ennek oltárán önnön magukat is

feláldozzák. Más egyéb nem érdekli őket.



A pécsi bevándorláspárti ellenzék 2019. április 3-án végérvényesen leírta magát,

hátat fordított a választóknak, hiszen a pécsieket megtévesztve, szemfényvesztő,

hazug politikával csapja be az embereket.



A pécsieknek nem szabad hagyniuk, hogy átverjék őket, nem szabad hagyniuk, hogy

felelőtlen emberek káoszt okozzanak szűk hazánkban, nem szabad hagyniuk, hogy

migránsvárost kreáljanak Pécsből", olvasható a dokumentumban.