Oroszlánkölyök, cirkusz és sok más program várta a gyerekeket a Pécsi Városi Gyereknapon

Rengeteg család látogatott el szombaton a Pécsi Városi Gyereknapra. Délelőtt tíz órától délután hatig tartottak az izgalmas programok, a nagy meleg ellenére mindenki jól érezte magát és vidáman próbálták ki a gyerekek az összes lehetőséget.



Az biztos, hogy a 2018-as Pécsi Városi Gyereknapon még a szülők sem unatkoztak. Volt, aki kissé idegesen terelgette gyermekét a nagy tömegben, de a többség vidáman sétálgatott a pécsi Expo Center környékén, hiszen rengeteg program állt a családok rendelkezésére a gyermekek napján.

Délelőtt tíz órakor volt a kapunyitás, s egészen délután hat óráig ingyenes kézműves-, sport- és játékprogramokon vehettek részt a vendégek az Expo Center egész területén. A kinti ételudvaron minden éhesen érkező válogathatott a finomabbnál finomabb ételek közül, volt vattacukor, lángos, fagyi, hamburger, s még rengeteg finomság.

Egy kis pihenés után ingyenes sportprogramokon is részt vehettek a mozogni vágyók, az ügyes vállalkozók hullahopp karikázhattak és különböző sporteszközökön tornázhattak.

Az eseményen a rendőrség is ott volt, s a kíváncsi gyerekek közelebbről szemügyre vehették a komoly rendőrautókat, még bele is ülhettek. Ezenkívül ingyenes kézműves foglalkozások, óriás ugrálóvárak, színpadi, táncos előadások, kirakodók várták az érdeklődőket, a kislányokat a csillámtetoválás, a kisfiúkat pedig kardok, autók tették még boldogabbá.

A nap legnagyobb szenzációja talán az Eötvös Cirkusz volt, akik három előadással örvendeztették meg a közönséget, ráadásul ingyen. A fellépők között voltak bohócok, balerinák és zsonglőrök is. Az Expo Center Zsolnay terme megtelt nézőkkel, s mindenki élvezte az előadásokat. Az Eötvös cirkusz művészeinek közreműködésével pedig egész napos workshop-ok is várták a kis bűvészeket, akik a legjobbaktól leshették el a zsonglőrködést csínját-bínját.

Ha még ez sem lett volna elég a gyerekeknek, az ételudvar közelében egy oroszlánkölyök is felbukkant, akivel fotózkodni lehetett. A kicsi nagyon eleven volt, gondozójának párszor el is kellett vinni egy sétára, hogy kicsit kifárassza. Miután megpihent az árnyékban, a cukisággal örömmel pózoltak a gyerekek. De egy aranyos láma, és több póni is várta a kicsiket egy kis mókára.