Óriási fogásuk volt egy baranyai faluban a NAV nyomozóinak - Meglepetés is várta őket

Harley, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szolgálati kutyája is aktív részese volt a napokban annak a tettenérésnek, mely során egy komplett csempészcsapaton ütöttek rajta a nyomozók. A szállító, a megrendelő-díler és egy potenciális vevő is jelen volt a szállítmány kipakolásánál, amikor meglepték őket a pénzügyőrök. A garázs kinyitásakor a nyomozók is meglepődtek az ott talált luxusjármű láttán.



Egy Baranya vármegyében található kis községben csaptak le a NAV dél-dunántúli nyomozói,a családja által is tevékenyen támogatott dohánydílerre.

A nyomozóhatóság látókörébe került férfi nagy mennyiségben vásárolt adózás alól elvont, magyar adójegy nélküli dohánytermékeket. Saját szállítóval dolgoztatott, aki a teherautóján kialakított rejtekhely fedezékében vitte az árut a megbeszélt helyre. A nagy mennyiségű csempészholmit a díler saját lakcímén tárolta. Kiterjedt vevőköre részére jelentős haszonnal értékesítette a termékeket.



Éppen akkor ütöttek rajtuk a nyomozók és a járőrök, amikor már félig szétcsavarozták a platós autót. Kutattak a díler fiatal élettársával közös lakhelyen és a garázsában, illetve a férfi szomszédságában élő idős édesanyja házában. A 87 éves asszony lakásában nem volt olyan helyiség, ahol ne találtak volna adózás alól elvont terméket; az éléskamra befőtt helyett, cigarettával és dohánnyal volt plafonig feltöltve.

Harley, orra elől a fürdőszobai szennyeskosárban és egy ruhásszekrény mélyén sem maradt rejtve a füstölni való.



Az ingatlanok közös udvarának garázsában, fekete zsákokba csomagolt, szivacsokkal fedett árunál is találatot jelzett a szolgálati kutya.

A nagy meglepetés mégis a garázsban parkoló Mercedes AMG GT-53 típusú autó volt. Kiderült, hogy annyira sikeresen ment a biznisz, hogy a díler luxusautót vásárolt az extraprofitból, amit az élettársa nevére íratott, pedig nincs érvényes vezetői engedélye.

A nyomozás többek között azt is kiderítette, hogy 2003 óta nem nyújtott be SZJA-bevallást, sőt 2009 óta bejelentett munkahelye sem volt, legális forrásból származó bevétellel évek óta nem rendelkezett.



A baranyai pénzügyőri megmozdulással közel egyidőben, Hajdú-Bihar vármegyében is kutattak az Észak-alföldi nyomozók, az elkövetőkhöz köthető címeken.

Az intézkedéssorozat során mintegy 22 ezer doboz különböző márkájú cigarettát és 145 kg vágott dohányt, valamint vagyonbiztosítás keretében a platós csempészautót, a luxusautót, illetve a vásárlás ellenértékeként hozott sok millió forint készpénzt is lefoglalták a nyomozók.



A hozzávetőleg 50 millió forint értékű lefoglalás teljes mértékben fedezi az okozott vagyoni hátrányt. A büntetőügyben üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás, valamint költségvetési csalás bűntette miatt folyik nyomozás. Az ügyben öt embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük a szállítót és a megrendelő dílert letartóztatta a Pécsi Járásbíróság.