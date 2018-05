Nyitott szertárkapuk várták a gyerekeket gyereknapon

A Baranya megyében több tucat rendezvény várta a legkisebbeket a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából, és a tűzoltóságok sem maradtak ki a családi programok közül. A katasztrófavédelem idén már ötödik alkalommal ajándékozta meg a kicsiket egy igazán különleges élménnyel.



Pécsett, Komlón, Mohácson, Siklóson, Szigetváron, Sellyén és Véménden is nyitva álltak a tűzoltó laktanyák az érdeklődők előtt, hogy a gyerekek megismerhessék a tűzoltók mindennapjait. A hivatásos tűzoltóságok mellett pedig Pécsett, Szabadszentkirályon, Szentlőrincen és Majson az önkéntes tűzoltó egyesületek is szeretettel várták a családokat május utolsó vasárnapján.

Az elmúlt öt évben gyerkőcök tömege ismerkedhetett meg a tűzoltók izgalmas életével. A tűzoltószertár egy olyan speciális környezet, ahová csak ritkán juthatnak be látogatók. Most vasárnap azonban gyermekek, szüleik és a tűzoltóautók szerelmesei is megtekinthették a laktanyát, a tűzoltók járműveit és a különleges felszereléseket.

A tűzoltók minden órában próbariasztást tartottak a látogatóknak, és azt is megnézhették az érdeklődök, hogyan öltöznek fel a tűzoltók, és indulnak el a laktanyákból megkülönböztető fény és hangjelzéssel.

A legnagyobb érdeklődés Pécsett volt, ahol folyamatosan érkeztek a látogatók, több mint száz gyermek töltötte a gyermeknap egy részét a laktanyában. A járművek és a felszerelések bemutatása mellett, vízzel célba locsoló tűzoltós játék is szórakoztatta a legkisebbeket.

A nyitott szertárkapuk program mellett, több városban is gyereknapi rendezvényeket tartottak a hétvége folyamán. Siklóson a várban, Mohácson a Széchenyi téren, Pécsett pedig az Expo-centerben, valamint a Mecsextrém Parkban is várták a legkisebbeket. A rendezvényeken a tűzmegelőzési bizottság sátrával is találkozhattak az érdeklődők, ahol amíg a gyerekek rajzoltak, szüleik a legfontosabb tűzmegelőzési információkról is hallhattak.

A felhőtlen gyermeknapi jókedv biztosítása mellett természetesen más üzenete is van ezeknek a programoknak. A gyermekek és szüleik biztonságérzetét is növeli, ha közvetlen közelről láthatják a védelmüket szolgáló technikai eszközöket, gépjárműveket és felszereléseket, valamint személyesen a tűzoltóknak tehetik fel kérdéseiket. A délelőtt tíz és délután négy óra között ingyenesen látogatható rendezvény éppen ezért hallatlanul népszerű a látogatók körében. Évente - országosan - húsz-harmincezer ember keresi fel gyermeknapon a tűzoltólaktanyákat.