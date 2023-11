Nosztalgikus hangulat: a város gazdag múltjába, régi időkbe repít vissza a Régi Pécs

A pécsiek nagyon szeretnek nosztalgiázni, a Régi Pécs nevű oldalnak már több mint 33 ezer kedvelője van a közösségi hálón. A lapot útjára indító, és azt azóta is szerkesztő Gyürüs Lajost a város szeretete, lokálpatriotizmusa és a múlt megismerésének vágya hajtja. Képek százai, visszaemlékezések, videók mutatják be, milyen volt az élet néhány évtizede vagy akár a század hajnalán.

Immár több, mint tíz éve működik a Régi Pécs nevű Facebook-oldal, ahol a város gazdag múltját bemutató képeket, filmeket és történeteket tesz közkinccsé Gyürüs Lajos, a lap szerkesztője.

- Gyerekkorom régi családi történetei, családunk múltja, a gyökereim megismerésének vágya és a kíváncsiságom fordított szülővárosom helytörténete felé

Ez volt Pécs nagy korszaka Ugyan rengeteg kép jelenik meg a '70-es, '80-as évek hatalmas építkezéseiről, a szerkesztőnek mégsem ez a kedvenc időszaka.

- Pécs nagy korszakának tartom az 1890-es évektől az 1920-as esztendőkig tartó időszakot. Ebben a korszakban sok szép palota épült, fejlődött a város, természetesen az első világháború idejét leszámítva. Példaként csak pár épület, amelyek ekkor épültek: 1895-ben a pécsi Nemzeti Színház, 1896-ban a Vigadó (Színház tér), 1898-ban a Széchenyi téri Takarék-palota, 1902-ben az új Nádor Szálló, 1907-ben az új városháza. Különös kedvencem a két világháború közötti bauhaus és art deco stílus korszaka - tudtuk meg.

- beszélt korábban munkatársunknak a motivációról. - Eredetileg építésznek készültem, a középiskolában művészettörténetet tanító igazgatóm, Debitzky István terelgetett tovább ezen az úton - tette hozzá.

A Régi Pécsnek a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa (EKF) projekt adott lendületet, de nem éppen úgy, ahogy azt Gyürüs Lajos tervezte.

- Abban bíztam, a város helytörténetét is bemutatják egy látványos honlapon, sok fényképpel és filmekkel illusztrálva. Ezt hiányolva, 2012 szeptemberében a Facebook tűnt alkalmasnak arra, hogy elkezdjem a Régi Pécs oldalt. Ekkor már egy-két pécsi lokálpatrióta is próbálkozott hasonlóval, de végül nekem sikerült egy nagyobb közösséget összehozni - ám ez nem versengés. A videós oldalamat, valamint a blogot is hobbinak tekintem.



A Régi Pécsen elsőként a szerkesztő saját fotói jelentek meg, majd egykori munkahelye, a Baranya megyei Építőipari Vállalat révén értékes gyűjteményhez férhetett hozzá, amelyet hamar közkinccsé tett. Később egyre több internetes archívum vált elérhetővé, ezek között is előszeretettel válogat. E mellett az olvasók is aktívak.



A Bajcsy-Zsilinszky utca 1977-ben. Bal oldalon a bevásárlóközpont helyén még a régi házak találhatóak. (Fotó: Csorba Győző Könyvtár)





- Biztató, hogy mind többen körülnéznek a családi fényképalbumokban. Akad, aki csak néhány képet talált otthon, de olyan is előfordul időnként, hogy akár ötven darabos fényképcsomagot is kapok - fogalmazott.





Képünkön: az 1930-as években készült, utólag színezett képeslap a pécsi belvárosról.