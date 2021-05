Nőket és férfiakat is edz a baranyai kézilabdázás fenegyereke, Papec, azaz Papp László

Akár a kézilabdázás „zsiványságát" is oktathatná az együtteseinél Papp László. Hiszen amelyik trükköt nem látta még, azt vélhetően fel sem nagyon találták. Most, a PEAC-nál egyszerre viszi a nőies, illetve a férfias vonalat. Ami azért hálás dolog, mert könnyű lenne csapatos bulikat szerveznie. De a járvány idején erről bölcsen lemondott. Mert vírus közepén az felérne számára egy dupla öngóllal. A kettős közösség érdeke viszont szinte szent számára, így aztán az ismerkedési estet egyelőre elszalasztotta a korábbi dörzsölt irányító.

- Talán nem túlzok, ha azt mondom, aktív kézilabdázóként megértük a pénzünket - vallotta be a „Papec" néven ismert szakedző. - De mérkőzés előtt minket senki sem láthatott az éjszakában csavarogni. Azzal ugyanis nemcsak a saját munkánkat rontottuk volna el, de a többiekét is. Edzést sem hagytunk ki soha, csak igazán komoly indokkal tettünk olyat. Hiába, nagyon szerettük a játékot.



- Ezek szerint tud olvasni a játékosok fejéből, ha kibúvót keresnek?



- Remélem, igen! Az „anyukám tévedésből rám zárta az ajtót" mesével nálam nem lehet indulni. Jobb az egyenes beszéd, mint a mellé duma. Én nagyon bírom a lazaságot, nem kell megfeszülten állva rettegni tőlem. De a melót senki sem végzi el helyettünk, ezt szoktam hangoztatni.



- Tudhatja jól, hiszen földalatti bányász is volt Komlón!



- Évekig azt hittem, hogy az fa. azt jelenti, mi fából készült talpfákból építjük a pályát, a vágatok gyomrában. Csak sokára esett le nekem, hogy földalattiak voltunk. Sokat nem jártam a tárnákban, ezt mindenki elhiheti nekem.



- Egyszerre nőkkel, meg férfiakkal is dolgozik. Mekkora a két világ közötti eltérés?



Névjegy Bár a családja kölkedi volt, Papp László Mohácson született, 1967-ben. Ma is élnek a városban rokonai. Egyévesen azonban már Pécsre költöztek. Ezért az Anikó utcai iskolában kezdett kézilabdázni a nyúlánk legény. Aztán a PMSC-nél folytatta a sportolást, ott lett NB I-es kézis. Hosszú időn keresztül Komlón számított nagy kedvencnek. Eredetileg szobafestő volt a szakmája, bár sok ecsetet nem koptatott el. A szakedzői végzettséget felnőtt fejjel szerezte meg. Ma is Komlón él, egy felnőtt lány, meg egy 11 éves kisfiú édesapja. Volt vezetőedző a Bányásznál, majd Orosházán, az NB I-ben. Jelenleg viszont a PEAC-os férfiaknál az NB I/B-ben dolgozik, a nőknél meg az NB II-ben dirigálja a játékosait.

- Hatalmas, szinte elmondhatatlan. A szabályok, meg az alapok azonosak, de azután jön a szakadék. Ha lányoknak azt mondanám, fussanak el Szigetvárig, feltehetőleg meg is tennék, ellenőrzés nélkül. A fiúk az első sarkon megállnának, ha nem látnék el odáig. Magam is ezt tettem volna, amikor még a parkettán voltam.



- Ez azért nem éppen példamutató dolog!



- De legalább bevallom. Jobb, ha mindenki tisztában van vele, mennyire ismerem az öltözők világát. A csajokhoz másképpen kell bemenni, mint a hapsikhoz.



- Egy kedves ismerőse, Péter Szabó Zoltán fotós rendszeresen Karcsizni szokta. Mi ennek a magyarázata?



- Az eredeti anyakönyvemben szerepelt a Károly név, de arra alig hallgatok. Viszont volt olyan okmányom, ahol az K-ra rövidült, írták ide-oda, rengeteg formában. Legtöbben mégis „Papecként" szólítanak, egyesek talán most szembesülnek vele, mi is az igazság. Nem vagyok egy merev gyerek, jó nekem ez a becézett változat. A kézilabdásaim is így hívnak, természetesen mindenki tegezhet. A tekintélyt nem a magázódással lehet kivívni, ha még nem említettem volna.



- Szólhatott volna előbb is!

- Most nekem itt ne adja elő, hogy mi modorosan önöződtünk, amíg itt az öltözőben beszélgettünk, mert azzal engem tenne hiteltelenné.