Nemzetünk Hímes Tojásai: kilenc országból 379 alkotás érkezett a felhívásra

Óriási sikerrel zárult a Nemzetünk Hímes Tojásai 2021. felhívás, összesen 379 díszbe öltözött tojás tenyérben tartott fotója lesz látható az online és a valós kiállításon.



Mosonyi Éva tojásíró népi iparművész a Zsolnay Örökségkezelővel együttműködve indította el a kezdeményezést, amely során saját kezűleg készített hímes tojások fotóit várták.

A felhívásra 9 országból (Ausztria, Németország, Románia, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna és Magyarország) érkeztek fotók, összesen 379 hímes tojásról. A készítők között voltak lányok, asszonyok, férfiak, gyerekek, kortól, nemtől, foglalkozástól függetlenül.

A legfiatalabb jelentkező 3,5 éves, a legidősebb 91 éves volt. Jelentkeztek iskolai osztályok, települési közösségek, mesterek és tanítványok. Vannak köztük, akik sok éve írják a tojásokat és olyanok is, akiknek ez volt az első hímesük. Többségük, 225-en hagyományos technikával írták, karcolták a tojást, míg 154-en más, szabadon választott díszítési módot alkalmaztak.

- A pandémia időszakában a négy fal közé kényszerült magánembereket, családokat, közösségeket szólítottuk meg, hogy készítsék el idén is saját hímes tojásaikat. A cél az volt, hogy a kézműves tevékenységben találják meg az alkotás és a társas együttlét örömét, s lélekben is készüljenek a húsvéti ünnepre. Az elkészült hímes tojásokat vegyék kézbe és fotózzák le, ezzel is jelezve a kéz alkotó erejét - számolt be Mosonyi Éva.

A pályázat egyúttal a koronavírus okozta elkülönülés idején kiemelt figyelmet fordít a nemzeti összetartásra - határokon innen és túl.

A beérkezett alkotások fotói nagypéntektől április 16-ig lesznek láthatók a Zsolnay Kulturális Negyed Pirogránit udvarán, az E78-as épület üvegablakain keresztül. Egyúttal egy online tárlat is készül a www.zsolnaynegyed.hu és a www.facebook.com/nemzetunkhimestojasai oldalon: szintén péntektől lesz elérhető az a két virtuális fotóalbum, amelyek a hagyományos és a szabadon választott kategóriákban készült alkotásokat mutatják be.

A szervezők bíznak benne, hogy a klasszikus húsvéti programok hiányában ezen a módon mégis sikerül egy kis ünnepi hangulatot teremteni