Nagyon meleg a pite: jön a Pécs Pride?! A szervezők itt is parádéznának jövőre

Nem vicc: a Budapest Pride szervezői Facebook-oldalukon jelentették be , "a pécsi LMBTQ+Napok és a 2019-es Budapest Pride is arra ösztönöztek őket, hogy alig egy év múlva megszervezzék az első vidéki LMBTQ+ felvonulást, a Pécs Pride 2020 Fesztivált". Csodás, nemde?



Néhány napja rendezték meg a 24. Budapest Pride programsorozat záró rendezvényét, a felvonulást, amelyet idén "Van egy közös a történetünkben" szlogennel hirdettek meg.

Az LMBTQ-közösség (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer emberek) és támogatóik a fővárosi Kossuth Lajos téren gyülekeztek, onnan indult el a felvonulás a Március 15. térre.



A Szivárvány Misszió Alapítvány által szervezett rendezvény megnyitóján - a felvonulás kezdete előtt - Peksa Kama sajtószóvivő kijelentette, elegük van abból, hogy a hatalom másodrendű állampolgárként kezeli őket.

A beszédek közben "csókflashmobot" tartottak a csók világnapjához kapcsolódóan a Kossuth téren.



A Kossuth térről a menet a Falk Miksa utca - Markó utca - Bajcsy-Zsilinszky út - József Attila utca, Széchenyi István tér - Apáczai Csere János utca útvonalon halad a Március 15. térre.



A menetben az emberek szivárványszínű zászlókat lobogtatva énekeltek és táncoltak a dübörgő zenére.

A tömegben DK-s, MSZP-s zászlók, illetve a Liberálisok lobogói is feltűntek. Továbbá a politikai pártok közül - a szervezők tájékoztatása szerint - a Momentum, a Párbeszéd és a Kétfarkú Kutya Párt is támogatta a rendezvényt.

Sajtóbeszámolók szerint Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára is részt vett a menetben.



A felvonulók között feltűntek a Liberálisok politikusai, Bősz Anett és Sermer Ádám, valamint Karácsony Gergely (Párbeszéd), az ellenzéki pártok főpolgármester-jelöltje is.

Az ellentüntetők közül többen "normálisak" és "hetero" feliratú pólót viseltek, de feltűntek nemzeti színű és árpád-sávos zászlók is.



Amikor a Budapest Pride menete az Erzsébet térre ért, a kordon mögött álló ellentüntetők egy "Undorító a másságotok" feliratú molinót tartottak a magasba, illetve egyebek között a "tiltsák be!" rigmust skandálták.



Amikor meglátták a pride-on feltűnő MSZP-s zászlókat, a "hazaárulók, hazaárulók!" rigmust skandálták; a DK-zászlókra reagálva pedig azt kiabálták: "Gyurcsány takarodj!"



Nem kizárt, hogy hasonló parádéban jövőre Pécsett is lehet részünk, a szervezők ugyanis bejelentették, a baranyai székvárosban is parádéznának.

Azt írták közösségi oldalukon, "a pécsi LMBTQ+Napok és a 2019 - es Budapest Pride is arra ösztönöztek minket, hogy alig egy év múlva megszervezzük az első vidéki LMBTQ+ felvonulást, a Pécs Pride 2020 Fesztivált! Rendkívül sok inspirációt kaptunk a budapesti Pride - on, így szeretnénk egy élményekben gazdag, programokban dús, és emberekből sokféle eseménysorozatot létrehozni. Gyertek, és gondolkodjunk, tervezzünk együtt: legyél részese Te is Magyarország első vidéki Pride fesztiváljának!"