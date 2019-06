Nagyon komoly vihar csaphat le délután Baranyára

Szombaton késő délutántól minden jel szerint nyugat, délnyugat felől érkezik az intenzív zivatar, mely elsősorban a Dunántúl déli felére hozhat 80-100 kilométeres szélrohamot, villámlást, sok esőt, illetve jeget is, írta honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Az OMSZ figyelmeztetése mellett az európai vihar-előrejelző meteorológiai szolgálat, az ESTOFEX, a legmagasabb, 3-as szintű vészjelzést adta ki Magyarország déli részére.

Szerintük akár öt centiméter átmérőjű jég is eshet, 50 mm feletti gyorsan lezúduló csapadékra is számíthatunk, közben pedig akár 100 kilométeres szél is fújhat.