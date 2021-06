Mutatjuk, mennyi idő alatt juthatunk el Baranyából a Balatonra vonattal és busszal

A korábbi évekhez képest rövidebb idő alatt lehet vonattal eljutni Pécsről a Balatonra. A Helikon InterRégió járat a menetrend szerint 2 óra 22 perc alatt ér Fonyódra. Autóbusszal 2 óra 10 percig tart az út Balatonlellére. Siófokra leggyorsabban 2 óra 20 perc alatt érhetnek az utasok, ha a közösségi közlekedést választják.



A jobb edzettségi állapotban lévők néhány évvel ezelőtt még kerékpárral is gyorsabban megtették a Dombóvár-Kaposvár közti utat, lehagyva a vonatokat. A pécsiek számára azért volt bosszantó a pálya rossz állapota, mert a városból a Balatonra tartó szerelvény ezen a vonalon is zötykölődött. Valamivel jobb volt a helyzet a Kaposvár és Fonyód közti részen, de a szerelvények itt is viszonylag lassan haladhattak.

A Pécs és Fonyód közti körülbelül 150 kilométeres utat 2013-ban 3 óra 10 perc alatt lehetett átszállás nélkül megtenni a síneken, Siófokra pedig 4 és fél órát tartott az út.

A szakaszos felújításoknak köszönhetően mostanra javult a helyzet. Az idei nyáron elegendő 2 óra 22 perc - legalábbis a menetrend szerint - hogy a csobbanni vágyók megérkezhessenek vonattal Pécsről Fonyódra. A Győrig közlekedő Helikon InterRégió közvetlen eljutást biztosít még többek közt Balatonfenyvesre, Balatonmáriafürdőre, Balatonszentgyörgyre, Keszthelyre és Gyenesdiásra is. Fonyódi átszállással pedig Siófok felé vehetjük az irányt. A vonat reggel 6.50-kor hagyja el a pécsi főpályaudvart. Fonyódról este 18 óra 44 perckor indul vissza a járat.

A baranyai megyeszékhelyről reggelente több buszjárat is közlekedik a balatoni településekre. Siófokra hét órakor indul autóbusz többek közt Szigetváron, Kaposváron és Balatonlellén át, amely Lellére 9 óra 10 perckor érkezik, Siófokra pedig 45 perccel később fut be. Keszthelyre hét órakor indul az autóbusz. A tó keleti része is elérhető közvetlen járattal, a Pécsről 6.40-kor induló, Sásd, Dombóvár felé közlekedő busz Siófokról továbbindul Balatonkenese, Balatonfűzfő irányába. Sőt, egy veszprémi kitérő után egészen Balatonfüredig megy.

Vissza Balatonlelléről 17.45-kor, Siófokról 18.50-kor van közvetlen járat.