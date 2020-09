Mikes Éva: nem a presztízskérdések fontosak, hanem az, hogy mi szolgálja a régió érdekeit

A Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosaként lát munkához hétfőtől dr. Mikes Éva. A pécsi szakember lapunknak adott interjújában többek között arról beszélt, felesleges presztízskérdést csinálni abból, hogy melyik város a régióközpont, mivel olyan fejlesztéspolitikára van szükség, amely egyaránt szolgálja Baranya, Somogy és Tolna megyék, a régió összes településének az érdekeit. Mikes Éva amondó, hogy az év végéig felállítható a Dél-Dunántúl szempontjából fontos elképzelések, projektek közötti fontossági sorrend, s arra a kérdésünkre is válaszolt, hogy visszavágyik-e a politikába.

- A hírek szerint személyes Orbán Viktor kérte fel a feladatra, ez valóban így történt?



- Igen, de ebben semmi meglepő nincs, a kormányzat fejlesztési politikájáért is a kormányfő felel, így természetes, hogy ő kért fel a posztra, egyébként nem csak engem, hanem a többi régió kormánybiztosát is.



- Mégis, hogy kell ezt elképzelni, egyszer csak csörgött a telefonja, és Orbán Viktor volt a vonal másik végén?



- Lehetett volna akár így is, de személyesen találkoztunk.



- Szakmai, avagy politikai megbízatásnak tekinti az új feladatát?



- Egyértelműen szakmainak. Réges-régen, tizenöt esztendeje visszavonultam a politikától, s azóta kizárólag közgazdászként és jogászként tevékenykedtem különböző területeken. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy igen nagy szerencsém volt, mert azzal tudtam és tudok a jövőben is foglalkozni, amit a legjobban szeretek csinálni, úgy is fogalmazhatok, hogy ami egyben a hobbim is.



- S ami a hozzáértők szerint, még a másik politikai térfélen állók szerint is a kisujjában van, hiszen évtizedek óta terület- és gazdaságfejlesztéssel foglalkozik.



- Megtisztelő, ha ezt így látják, de ezt nem az én tisztem megítélni.



- Volt pécsi alpolgármester, az első Orbán-kormány államtitkára, s most ismét a tűzvonalba került. Nem vágyik vissza a politikai életbe?



- Egyáltalán nem. Ahogy mondtam is, azzal szeretek a legjobban foglalkozni, amit most is csinálhatok. Úgy érzem, a helyemen vagyok.



- Az új megbízatása, három megye fejlesztési elképzeléseinek az összefogása hatalmas feladatnak tűnik. Hány emberrel látnak ehhez hozzá, s győzik majd a munkát?



- Hét munkatársam lesz, őszintén szólva én ennyire sem gondoltam. Nem mások helyett fogok, fogunk dolgozni, nem mi fogjuk gyártani a fejlesztési elképzeléseket, hanem összefogjuk azokat. Kiváló szakemberek dolgoznak most is az önkormányzatoknál, a Pécsi Tudományegyetemen, a gazdasági élet szereplőinél és a civil szervezeteknél is. A mi dolgunk, hogy koordináljuk az általuk megfogalmazottakat úgy, hogy a tervek megvalósítása során ne csak egyes települések húzzanak hasznot azokból, hanem az egész régió. Azaz mindenki járjon jól, a lehetőségekhez képest a legjobban.



- Mondana egy példát?



- Szívesen. Itt van például a paksi beruházás. Az erőmű bővítése kapcsán rengeteg olyan lehetőség kínálkozik, amelyek kiaknázásával baranyai, somogyi vállalkozók, s rajtuk keresztül az ott élők is profitálhatnak. A mi feladatunk, hogy összehangoljuk, s felmutassuk az ezzel kapcsolatos fejlesztési irányokat, a lehetőségeket, az érintettek pedig megtöltsék valódi tartalommal.



- A Dél-Dunántúl a régiók között mindig is mostohának számított, sajnos szinte minden mutatót tekintve elmaradunk a többi mellett. Lehet ebből kiút?



- Persze. Ha nem hinnék ebben, nem vállaltam volna a feladatot. A lemaradásban nyilván rossz döntések is közrejátszottak, de történelmi okai is vannak. A rendszerváltás környékén teljes iparágak szűntek meg úgy, hogy nem léptek a helyükbe mások, de említhetném a délszláv háborúkat vagy a mai napig elmaradott infrastruktúrát. Ezeket a hátrányokat mindeddig nem sikerült ledolgozni, de az a cél, hogy végre valahára sikerüljön.



- Számos beruházás van a láthatáron Baranyában is, amelyek lendíthetnek a megye pozícióján, hogy mást ne mondjuk, ilyen a mohácsi Duna-híd és az autópályák meghosszabbítása. Lesz fontossági sorrend?



- Igen, lesz, azonban erről egyelőre korai beszélni. Most az a feladatunk, hogy felmérjük a lehetőségeket, megállapítsuk az irányokat, aztán pedig az, hogy segítsük a beruházások megvalósítását.



- Mit gondol, mikor nem lesz korai a fontossági sorrendről beszélni?



- Az év vége felé.



- Régóta tartó, időszakosan kiújuló vita zajlik arról, hogy Pécs vagy Kaposvár tekinthető-e a régió központjának. Önnek mi a véleménye erről?



- Szerintem ez kevésbé fontos kérdés, és nem is lényeges. Úgy gondolom, adottságai alapján Pécs régióközpont szerepe nem kérdőjelezhető meg, azonban szerintem ebből teljesen felesleges pusztán presztízskérdést csinálni, inkább azon dolgozzunk, hogy úgy erősítsük meg a régióközponti funkciókat, hogy a térségi feladat-megosztásban ez a többi megyeszékhelynek is javára váljon. Amint már említettem, olyan egymásra épülő fejlesztésekre van szükség, amelyekkel a régió minden szereplője jól jár. Lokálpatrióta vagyok, pécsi, de Baranya és a teljes régió sorsát a szívemen viselem, magánemberként is, s ez természetesen kormánybiztosként sem lesz, nem is lehet másképp.