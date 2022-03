Megújulhat Baranya gyöngyszeme: tizenhétmilliárdos turisztikai beruházás kezdődhet Orfűn

Tizenhétmilliárdos turisztikai beruházás kezdődhet meg Orfűn. A program során teljesen megújulna az egykori strand területe, modern akvapark épülne, mellé egy wellness-centrum, valamint egy szálloda is, amelyben 110 szoba, étterem, szórakoztató központ és 20 apartman is várná a kikapcsolódni vágyókat. Mindezek mellett izgalmas látvány-elemekkel bővülne a tó körüli sétány, ahol romantikus parkokat és ligeteket alakítanának ki. A turisztikai beruházás állami segítségre is számíthat, illeszkedik a régiós gazdasági fejlesztési tervbe.

Tavaly vásárolta meg egy befektetői csoport a strand évek óta bezárt telkét is, egy nagy ingatlancsomag részeként. A tulajdonosok eredetileg eladásra szánták ezt a területet, azonban szerencsére úgy döntöttek, előbb személyesen is megnézik. Akkor szerettek bele Orfűbe, korábban ugyanis nem jártak még a környéken. Végül akkora lehetőséget láttak meg a mecseki településben, hogy az egykori strand és környezete fejlesztését tervezik.

A befektetői elképzeléseket a Victoria Ingatlanhasznosító Kft. és a Carion Holding Zrt. konzorcium képviseletében Szani János, a Carion Holding Zrt. vezérigazgatója ismertette a programról szóló hétfői sajtótájékoztatón.

Eszerint egy többfunkciós, nagy és modern aquaparkot szeretnének építeni a területen élmény-elemekkel és a korábbiaknál sokkal hangsúlyosabb tó-kapcsolattal együtt.

E mellé egy külön wellness-centrumot és egy „láthatatlan" - vagyis földbe süllyesztett, a terepviszonyokat szándékosan kihasználó, élő növénytakarós teraszokkal borított - 110 szobás szállodát konferencia teremmel. Mindezek mellett 20, különálló, de szintén rejtett, és „intim" apartman is beférhet még a telekre. A tervek szerint megújulna és izgalmas látvány-elemekkel bővülne a tó körüli sétány is, ahol romantikus parkokat és ligeteket is kialakítanának.

Egy ekkora léptékű fejlesztés, és annak megtérülése, mindig kockázatos, különösen akkor, ha csak önmagában áll. Van azonban esély arra, hogy az állam is támogassa ennek a turisztikai komplexumnak a létrehozását, a térség fejlődésének érdekében.

- Két éve dolgozunk a régió összefüggő, egymást erősítő gazdaságfejlesztési tervén. Olyan gyakorlati és konkrét gazdaságfejlesztési koncepciót dolgoztunk ki a kormány megbízásából, amely egységben nézi a régiót (Somogy, Tolna és Baranya megyéket), és ahol a települések nem egymás ellenfelei, hanem szövetségesei. A munka során szorosan egyeztettünk a helyi önkormányzatokkal, kamarákkal, gazdasági és intézményi szereplőkkel is - közölte Mikes Éva.

A Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos azt mondta a sajtótájékoztatón, mivel a beruházó meggyőző és szakszerű üzleti tervet állított össze, a kormányzat régiós fejlesztési céljai pedig összeegyeztethetők az orfűi tervekkel tágabb területi összefüggésekben is, ezért van rá esély, hogy az állam is támogatni fogja annak megépítését.

- Örülünk annak, ha együtt tudunk működni olyan komoly magánbefektetőkkel, akiknek fejlesztési elképzelései találkoznak a mieinkkel, vagyis a régió gazdaságfejlesztési programjával. Ez win-win helyzet: nem csak az adott település, annak lakói, a szomszédos települések, vagy a befektető nyerhet rajta, hanem az állam is, hiszen koncentrálhatjuk az erőforrásainkat egy közös cél érdekében - magyarázta Mikes Éva, aki hozzátette: a Magyar Turisztikai Ügynökség is ismeri a tervet, és látja a lehetőséget az orfűi turisztikai fejlesztésben; így megindulhatnak a tárgyalások is a konkrét állami támogatásról.

Hoppál Péter, a térség országgyűlési képviselője szerint Orfű és Baranya fejlődésének az Orbán-kormány a garanciája és a motorja; ez látszik abból is, hogy az elmúlt időszakban 100 milliárd forintot meghaladó fejlesztési pénz érkezett Pécsre.

- Minden olyan fejlesztést támogatok, amely új munkahelyeket, biztos megélhetést, nyugodt, békés életet és kiszámítható környezetet jelent az ott élőknek azért, hogy jobban élhessenek, gyarapodni tudjanak - tette hozzá Hoppál Péter, aki szerint „nagyszerű együttállás", hogy az orfűi fejlesztésben minden fél - befektető, önkormányzat, kormány - egyetért és közösek a célok.

E miatt biztos benne, hogy ez az együttállás jelentősen felgyorsíthatja a tárgyalásokat és majd a szükséges döntéseket is, hogy mielőbb elindulhasson a komplexum építése Orfűn.