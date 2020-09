Megtisztítják az utak mentén elhelyezett hulladékhalmoktól Baranyát - Van mit elszállítani

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. is csatlakozott a „Tisztítsuk meg az Országot" elnevezésű kampányhoz. A program célja, hogy felszámolják az utak mentén található illegális szemétlerakókat, amelyekből sajnos Baranyában is számos található, összesen körülbelül 130 köbméternyi hulladékkal. Megtudtuk azt is, melyik város körzetében van a legtöbb szemét az aszfalt mellé szórva.



Sajnos évről évre több pénzt és munkaórát kénytelen fordítani a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az illegális szemétlerakások felszámolására. Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető lapunk érdeklődésére közölte, a társaság évente átlagosan mintegy 12,5 millió kilogramm illegálisan kihelyezett és eldobált szemetet gyűjt össze az országos közutak mellől. Ez a munka csak tavaly összesen mintegy 1,5 milliárd forintot emésztett fel a cég költségvetéséből, a mérnökségek egy esztendő alatt átlagosan nagyjából egy hónapot csak a hulladékok összeszedésével és annak elszállításával töltenek.

Pécs és Mohács környékén is sok a hulladék A Magyar Közút Nonprofit Zrt. adataiból kiderül, hogy sajnos Baranya több helyszínén is fellelhetőek illegális szeméthalmok az utak mentén. A pécsi kirendeltség területén 23, Szentlőrinc vonzáskörzetében 18, míg Mohács környékén több mint 12 köbméternyi hulladékot mért fel a társaság.

Az illegális szemétlerakások száma sajnos évről évre növekszik, ezért a kormány „Tisztítsuk meg az Országot!" elnevezéssel nagyszabású programot indított a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretein belül. A cél, hogy több közreműködő szervezettel közösen felszámolják az elmúlt évtizedekben felhalmozódott szeméthalmokat. A kezdeményezés keretében a Magyar Közút elkészítette az állami, országos közúthálózat melletti területek szennyezettségi térképét.











Pécsi Norbert Sándor arról adott tájékoztatást, hogy Baranyában 23 úgynevezett gócponti útszakasz felmérése alapján körülbelül 130 köbméternyi illegális hulladék található a megyei közúthálózat mentén. A legtöbb, összesen 82 köbméternyi a harkányi mérnökség területét csúfítja.

A kommunikációs osztályvezető hangsúlyozta, a szemétszedési munkálatokat napi üzemeltetési tevékenységük részeként folyamatosan, ütemezetten végzik a kezelésükben lévő közúthálózaton. A következő tervezett etap szeptember második felétől egészen november elejéig, a téli üzem kezdetéig tart majd.