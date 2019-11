Megtartotta alakuló ülését a Pécsi Német Önkormányzat

November 7-én a helyi Lenau Házban tartotta alakuló ülését a Pécsi Német Önkormányzat - két héttel azután, hogy a képviselők -Flódung János, Heil Helmut Frigyes, PánovicsnéSzeiberling Krisztina, Schmidtné Rittinger Györgyi és Szigriszt Adrienn- a Városházán átvették megbízólevelüket.

Az október 13-án megválasztott testület első hivatalos megbeszélésén az önkormányzat tagjai Törökné dr. Pusztai Enikő, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezési és Jogi Főosztályának vezető-főtanácsosa jelenlétében tettek esküt. A grémium első határozatai alapján az elnöki tisztséget továbbra is Flódung János tölti be, az önkormányzat alelnöke pedig a jövőben is Heil Helmut lesz.



A pécsi német nemzetiségi önkormányzati választáson a névjegyzékben szereplő 910 választópolgárból 548 szavazott érvényesen. A választáson egy jelölőszervezet - a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége - indított hat jelöltet, közülük kerültek ki az ötfős testület tagjai.



A Pécsi Német Önkormányzat egyik legfontosabb célja az, hogy még aktívabb és összetartóbb közösséggé formálja a városban élő németséget. Ebben a jövőben is intézmények, civil szervezetek, cégek és magánemberek együttműködésére számít.

A különféle programok - így többek közt a november 5-én a Trafik Étteremben megtartott német kulturális és gasztronómiai est - mellett egyéb kezdeményezések révén igyekszik összefogni Pécs második legnagyobb nemzetiségét: hamarosan sor kerül például egy olyan workshopra, amelyen a közösség különféle területein mozgó véleményvezérei ülnek majd egy asztalhoz, hogy közösen gondolkodjanak a pécsi német lét hagyományos és új útjairól.