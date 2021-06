Még nem nulla, de már majdnem: egyetlen új fertőzöttet azonosítottak Baranyában

Vasárnap négy, hétfőn egy új baranyai fertőzöttről érkezett hír - ilyen alacsony számokra már nagyon régen volt példa. Igaz, hétvégenként a tesztek száma is kevesebb, ettől függetlenül az adatok nagyon jól alakulnak.

Az országban 81 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 089 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 12 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 866 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 717 254 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 58 969 főre csökkent. 599 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 67-en vannak lélegeztetőgépen.

Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát.

Baranyában egy új fertőzöttet azonosítottak, számuk a járvány kezdete óta 28 496.



Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.