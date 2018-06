A PécsZoo „Az állatkertek küldetése" címmel nemrég alkotói pályázatot hirdetett, melynek eredményhirdetése kapcsán sajtótájékoztatót tartott szerdán Siptár Dávid, az állatkert ügyvezető igazgatója és Beck Zoltán, a 30Y zenekar frontembere.



Komárom-Esztergom megyéből, de még a határon túlról is érkezett alkotás a Pécs Zoo és a 30Y közös felhívására, "Az állatkertek küldetése" elnevezésű pályázatra. Az állatkert a pécsi zenekarral karöltve nem kisebb feladatot tűzött ki maga elé az elmúlt hónapban, mint eloszlatni az állatkertek körül keringő tévhiteket, aminek zárásaként június 27-én kihirdették a nyertes pályaműveket.

- Az elmúlt hónap a tévhitek eloszlatásának jegyében telt, mindeközben buzdítottuk a pécsieket arra, hogy valamilyen képzőművészeti alkotásban elevenítsék meg az állatkertek szerepéről alkotott gondolataikat, elképzeléseiket - mondta el Siptár Dávid, a Pécsi Állatkert igazgatója szerdán. Hozzátette, hogy a május tizedikén kiírt, "Az állatkertek küldetése" alkotói pályázatot elsősorban a pécsieknek szánták, de még a határon túlról is érkeztek pályaművek.

- Határon túlról; Szabadkáról, és más városokból, például Esztergomból és Hajdúböszörményből is neveztek kicsik és nagyok, valamint külön meglepetés volt, hogy három intézmény is nevezett csoportos alkotást a felhívásunkra - tette hozzá Siptár Dávid.

Két korosztályban hirdettek nyerteseket, mint Beck Zoltán, a 30Y frontembere bemutatta, felnőtt kategóriában Szarvas Erika, Noé-bárkáját a Pécs Zoo küldetésével azonosító díszpárnája győzött, Pálfi Leia Alida a kicsit között nyert színes medvét ábrázoló rajzával, Berta Sára Zsófia pedig a különdíjat vihette haza, természetes anyagokból és erdei hulladékokból teremtett apró állatmakettjeivel.

- A zsűrizés során úgy döntöttünk, hogy csoportos díjakat is átadunk, hiszen érkezett két alkotói csapattól is közös pályamű. Ennek értelmében az Esztergomi Gyermekotthon és a Komlói EGYMI, Pécsváradi Tagintézményének a pályázói is nyertek állatkerti vezetéssel megspékelt belépőket a Pécs Zooba - mondta el Beck Zoltán, majd hozzátette, hogy díjazták továbbá a szabadkai alkotó csoport, az EmArt képzőművészeti műhely alkotásait is.

Az állatkert a későbbiekben is tervez izgalmas programokat, mint Siptár Dávid kérdésünkre elárulta, csatlakoznak az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének kampányához, mely során az indiai énekesmadarak veszélyeztetettségére és az állatkereskedelemre hívják fel a figyelmet.