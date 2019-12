Már két éve nincs közöttünk id. Dárdai Pál

Két éve már, hogy nincs köztünk a PMFC korábbi játékosa, edzője, legendája.

A pécsi labdarúgás történetének hosszú históriájában akadtak különleges egyéniségek. Közéjük tartozott idősebb Dárdai Pál is, aki a PMSC-ben teljesítette ki tudását.

A remek középpályás jó egy évtizedig számított a legnagyobb kedvencnek Mecsekalján. Mindez sajnos már a múlté, hiszen ikonunk pontosan két éve távozott közülünk.

Sokak emlékében még élénken élhet, hogy az 1951. május 9-én, Véménden született Dárdai Pálnak akkora lövései voltak, hogy azok elől néha a kapusok rémületükben ugrottak el. Ebben nyilván van kis túlzás, de azért akadtak olyanok, akik nem bánták, ha már végképp lekéstek egy-egy sistergős bombáról.

A kiváló focista soha nem lehetett felnőtt válogatott, ami nem a Pécs korábbi középpályásának képességeiről árult el kritikát. Hanem azt jelenti, egykoron milyen nehéz lehetett odakerülni a legjobb tizenegybe. 1978-ban Kovács Ferenc, akkori szövetségi kapitány keretében ugyan szerepelt, de két esetben is sérülés akadályozta meg a bemutatkozásban.

Mindenesetre, ha nem csupán az élvonalban elért gólokat vesszük számításba, akkor idősebb Dárdai Pál messze a legeredményesebb focistának számított a pécsi klubban. Ez cseppet sem meglepő, ha hozzátesszük, az 1976-1977-es évadban NB II-es gólkirály lett belőle. Az együttes meg bajnokként ünnepelhetett.

Egyszer, már az NB I-ben négyet vágott egy meccsen az akkori bajnok Újpesti Dózsának, amiért a szaklaptól 10-es osztályzatot kapott. Idősebb Dárdai Pál 1974 és 1989 között 361 bajnoki mérkőzésen lépett pályára pécsi színekben. Eközben tagja volt az 1978-as Magyar Kupa-döntős és az 1985-86-os idényben bajnoki ezüstérmet szerző csapatnak.

Páratlan labdarúgó-pályafutását követően idősebb Dárdai Pál vezetőedzőként is ült a pécsi kispadon. Később volt Komlón, Barcson és Dombóváron is tréner, de segítette a PMFC akkor megbízott edzőjét, Kulcsár Árpádot is. A Baranya megyéhez, illetve Pécs városához és persze a piros-fekete klubhoz ezer szállal kötődő idősebb Dárdai Pál haláláig nem szakadt el az egyesülettől.

Id. Dárdai Pál hosszan tartó betegség után 2017. december 8-án hunyt el, így már csak fentről szurkol a mostani csapatnak. A pécsi foci legendás alakját családja, barátai, egykori játékostársai, a pécsi és az országos sportélet színe-java, tanítványai és megannyi tisztelője körében, 2017. december 22-én helyezték végső nyugalomra a pécsi köztemetőben.