Már csak két hét, s indul a télűzés: 15 éve a világörökség része a busójárás

A tervek szerint minden eddiginél több, 2500 maskarás és 71 busócsoport vesz részt a mohácsi, téltemető, tavaszköszöntő népszokáson, az idén február 8. és 13. között zajló busójáráson. A hagyományt első magyarországi elemként vette fel az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO 2009-ben.



Már csak két hét, s február 8-tól ismét a busóké lesz a város, az esemény hat napjára mintegy 110 ezer látogatót várnak. Szombaton és vasárnap 40-45 ezer érdeklődő fogadására készülnek a Duna-parti városban.

A télűző, tavaszköszöntő népszokás tradicionális elemei évszázadok óta változatlanok: borzas busóbundát, vászongatyát, bocskort öltő felnőttek faragott álarcokban, jellegzetes kellékekkel - tarisznyákkal, buzogányokkal, öles kereplőkkel és kolompokkal - felszerelkezve búcsúztatják a zord évszakot és várják a tavaszt.



A hatnapos rendezvény forgatókönyve kész, 15 helyszínen több mint 160 - többségében ingyenes - hagyományőrző programot kínálnak.



A látogatókat folklórműsorokkal, néptánccsoportok fellépésével, táncházakkal, busócsoportok bemutatóival, családi és gyermekprogramokkal várják a mohácsiak.

Na és persze a főszereplők, a busók és más maszkások is, ők a hírek szerint idén ezerötszázan lesznek.

Idén egyébiránt már tizenöt esztendeje, hogy világraszóló sikert könyvelhettek el a mohácsi busójárás hagyományának ápolói azzal, hogy Magyarországról az elsők között vették fel a télűző népszokást a emberiség szellemi világörökség listájára.

- A cím hatalmas elismerést jelent, de egyben kötelezettséget is - szögezte le a cím elnyerésekor, 2009-ben Szekó József, Mohács néhai polgármestere. - A rendezvényt a jövőben is úgy kell lebonyolítanunk, hogy méltó maradjon a hagyományokhoz. Az elismerés a busójárás révén ismertté teszi Mohács városát az egész világon, viszont komoly felelősséggel is jár, az eredetileg a helyi sokac nemzetiséghez kötődő, de mára az egész város közösségének ünnepévé váló rendezvényt úgy kell tovább ápolnunk, hogy méltó maradjon hagyományainkhoz - fogalmazott akkor Szekó József.

S míg néhány éve harminc-negyvenezren voltak kíváncsiak a mohácsi busójárásra, becslések szerint a látogatók száma legutóbb is meghaladta a százezret.

Amióta tehát 2009-ben felkerült a busójárás az emberiség szellemi öröksége közé, az érdeklődés megkétszereződött iránta.

Azonban nem csak a látogatók, hanem a helyiek körében is. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a maszkások száma is megduplázódott a bő egy évtized során.



Mohácson gyakorlatilag minden családból beöltözik legalább egy valaki, a busójárás hagyományának oktatása pedig a helyi tanterv része.

Alább ízelítőt adunk a programokból, a teljes kínálatot cikkünk végén találják.

Kisfarsangkor, csütörtökön az Ifjúsági Centrumban tartják az első rendezvényt, majd három órától indul a gyerekek felvonulása a Sokac-körtől. A Széchényi-téren közben gyermek tánc- és busócsoportok bemutatóját láthatjuk majd.



Pénteken délután a Széchényi és a Deák téri szabadtéri színpadon busócsoportok és zenekarok mutatkoznak be és lépnek fel a közönség előtt.





Szombaton délelőtt a belvárosban kinyit a népművészeti- és kézműves vásár. A Busóudvarban látványfőzés közben ismerkedhetünk Mohács ízeivel, s közben zenekarok, busók és tánccsoportok bemutatóit nézhetjük, hallgathatjuk. Délután kettő órakor indul a Botos csoport busólakodalmas menete. Fél öttől a Zora tánccsoport bemutatója, majd táncház lesz a Széchenyi téren.

Farsangvasárnap, a busójárás fő napján annyiféle programból lehet majd választani, hogy most csupán ízelítőt adunk a kínálatból: délelőtt 10 órától a Kolompos busócsoport tagjaival találkozhatunk a Szerb templom udvarában, ahol a színpadon zenekarok, táncosok, busócsoportok bemutatóit is láthatjuk.

A Széchenyi téren táncház kezdődik Darazsacz István vezetésével.

Délután fél egytől a Sokac-révben tánccsoportok, dudások és busók bemutatói, majd a busók csónakos átkelése a Dunán következik a programban.

A nap egyik fénypontja, a busócsoportok felvonulása délután kettőkor indul.

A busóavatás után kezdetét veszi az estig tartó szabad farsangolás és mulatság a belvárosban. A Széchényi tér közepén felállított máglyát öt órakor gyújtják meg a busók.

Hétfőn délután egy órától Kersics Anka emléktábláját koszorúzzák meg a Sokac-körben, majd a busók hagyományos házról-házra járása következik a Kóló téren és a környező utcákban.

A busójárás zárónapján, kedden délután fél háromkor a Kóló térről indul a busócsoportok felvonulása. Fél öttől a Zora néptáncegyüttes lép fel a Széchényi tér színpadán, majd fél hatkor meggyújtják a máglyát.

Az esti délszláv táncházak a piacon ingyenesek lesznek, újdonságként idén kialakítanak egy boros standcsoportot is.

Íme, a teljes program:

Február 08. (csütörtök) – Kisfarsang

09.30 „Maszkot ölt apraja, nagyja” – Busójárás nyitórendezvénye az Ifjúsági Centrumban Közreműködik a Mohács Térségi Általános Iskola Széchenyi Iskolája, a Mohács Térségi Óvodaközpont Rókus Óvodája és Eötvös Óvodája

A rendezvényt megnyitja: Pávkovics Gábor, Mohács Város Polgármestere

14.00 Farsangi felvonulás a Sokackörtől (Táncsics utca – Szabadság utca – Széchenyi tér)

14.30 Gyermek néptánccsoportok és busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon

15.00 A város utcáin és terein gyermek jankelék és kisbusók szabad farsangolása

16.00 Busójárási eszközök bemutatója a Széchenyi téren

16.00 Busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon

16.15 Zora Táncegyüttes gyermek csoportjának bemutatója a Széchenyi téri színpadon

16.25 Táncház Darazsacz Istvánnal és a Glasovi zenekarral a Széchenyi téri színpadon

17.00 Kiállításmegnyitó a Kanizsai Dorottya Múzeumban

17.35 Táncház a busókkal Széchenyi téren (zenél: Planina zenekar)

19.00 Délszláv táncház a Piac téren Versendi Kovács József és zenekarával

Február 09. (péntek)

10.30 A Busóudvarban ,,Busójárás szívvel-lélekkel” című rajzpályázat kiállítás.

13.00 Területi Német Népdal-éneklési Verseny a Mohácsi Német Önkormányzat és a Park Utcai Általános Iskola rendezésében a Német Nemzetiségi Házban (Kossuth L. u. 51.)

14.30 Néptánccsoportok és zenekarok bemutatkozása a Széchenyi téri színpadon

14.30 Néptánccsoportok, busócsoportok és zenekarok bemutatkozása a Deák téri Gasztroudvar színpadán

15.00 Zenekarok a Busóudvar Folk színpadán

16.00 A „Baranyai horvát népviseletek – Mohácsi sokácok” c. kötet bemutatója a Kanizsai Dorottya Múzeumban

17.00 „Maszkok, busó kellékek és egyéb népművészeti tárgyak” busómaszk-faragók és más népművészeti tárgyalkotók munkáiból kiállítás megnyitó a Mohácsi Kossuth Teátrum Művelődési Házban – Közreműködik: a Šokadija zenekar

19.00 Délszláv táncház a Piac téren Versendi Kovács József és zenekarával

Február 10. (szombat)

09.30 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon

09.30 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Deák téri gasztroudvar színpadán

10.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban

10.00-15.00 Dr. Minorics Tünde etnográfus vetítéssel egybekötött előadása a busójárás történetéről, valamint fotó- és busómaszkkiállítás a KultúrKikötőben (Szentháromság u. 13.)

10.00-15.00 „Jankele udvar” – Ismerkedés a Jankelékkel, interaktív kiállítás és foglalkozás a Sebaj Busó csoporttal, ételkóstoltatás (Eötvös u. 6.)

10.00 Tamburazenekarok, busócsoportok a Busóudvar Folk Színpadán

10.00 „Mohácsi ízek” látványfőzés a Busóudvarban

10.00 Pinokkió kalandja zenés mesejáték a Mohácsi Kossuth Teátrum színháztermében (Belépődíjas)

10.00 Busócsoportok, néptánc és népzenei bemutatók a Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán

11.00 A Szerb templom udvarában ismerkedés a szerb gasztronómiával a Vragolani busócsoport közreműködésével

11.00 Sátorhelyi Néptáncegyüttes bemutatója és táncháza a Széchenyi téren, kísér: Szemző Angéla és zenekara

14.00 A Botos busócsoport busólakodalmas menete a Busóudvar – Kompkikötő – Selyemgyár – Széchenyi tér – Bensheim tér érintésével

14.00-18.00 óráig „Veselje sa Bušama” – „Vigasság a busókkal” farsangi játékok, szekérdíszítés, sokacbab látványfőzés és ételkóstoltatás a Síp utcában

15.20 „A legenda újraéled” – a Drugovi busócsoport megemlékezése a II. mohácsi csatáról – koszorúzás A három vitéz szobránál a Széchenyi téren

16.00-17.00-ig Englert Antal Népművészet Mestere bemutató műhelyében (Kígyó u. 7.)Kerekasztal beszélgetés: „Mit jelent a néphagyomány ma?”

16.30 Zora Tánccsoport bemutatója és táncháza a Misija Tamburazenekarral a Széchenyi téren

18.00 Búshow-Band koncertje a Deák téri Gasztroudvar színpadán

19.00 Délszláv táncház a Piac téren a Zora zenekarral

Február 11. – Farsangvasárnap

09.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban

09.00 Nyitott udvar – betekintés a „Télűzők” busócsoport farsangi készülődésébe (Vörösmarty u. 7/b.)

09.00-11.00 Betekintés a szigetből átkelő csoportok készülődésébe a Dunai Átkelés és a Nagy Durranás busócsoportokkal – gyülekező a szigeti oldali révnél

09.00-12.00 Látványfaragás a Kanizsai Dorottya Múzeumban Udvardi Krisztián maszkfaragóval

09.30 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon

09.30 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Deák téri gasztroudvar színpadán

10.00 Kalap Jakab bábkoncertje a Mohácsi Kossuth Teátrum színháztermében (Belépődíjas)

10.00 Találkozás a Kolompos busócsoport tagjaival ételkóstoltatás a Szerb templom udvarában

10.00 Zenekarok, tánccsoportok bemutatói a Busóudvar Folk Színpadán

10.00 Tamburazenekarok, busócsoportok és néptánccsoportok bemutatói a Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán

10.00-12.00 Nyitott udvar, avagy készülődés a Bödönhajós csoporttal (Bajcsy-Zs. u. 54.)

10.00-12.00 Dr. Minorics Tünde etnográfus vetítéssel egybekötött előadása a busójárás történetéről, valamint fotó- és busómaszkkiállítás a KultúrKikötőben(Szentháromság u. 13.)

11.00 Télűzők busócsoport bemutatkozása a Busóudvarban

11.45 Délszláv táncház Darazsacz Istvánnal és a Misija Tamburazenekarral a Széchenyi téren

12.00 HKUD „Beli Manastir” és a busók bemutatói a Sokacrévben

12.30 Busók csónakos átkelése a Dunán a Sokacrévbe

13.30 Nemzetiségi néptánc bemutató a Széchényi téri színpadon

13.15 Néptánc, népzenei bemutatók a Deák téri gasztroudvar színpadán

13.30 Busók és farsangi csoportok gyülekezője a Kóló téren

14.00 Busófelvonulás: Kóló tér – Tomori utca – Dózsa György utca – Szabadság utca – Széchényi tér

14.00 „Mesterjegy” Englert Antal a Népművészet Mestere és Lukács Gábor Népi Iparművész alkotóháza: minden egész órában élményközpontú, vezetett műhelylátogatás (Kígyó u. 7/a.)

15.30 Busóavatás, polgármesteri köszöntő a Széchenyi téri színpadon

16.00 Busócsoportok érkezése a Selyemgyár Kulturális Negyedbe

16.00 Szabad farsangolás a busókkal a belvárosban

16.00 Busócsoportok és néptánccsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon

16.30 Farsangi koporsó vízrebocsátása a Bödönhajós csoport közreműködésével a kompkikötőnél

17.00 Máglyagyújtás és tánc a busókkal a Széchenyi téren

19.00 Délszláv táncház a Piac téren a Kolo zenekarral

Február 12. (hétfő)

10.00-13.00 Interaktív farsangi gyermekfoglalkozás a Kanizsai Dorottya Múzeumban

13.00 Kersics Anka emléktáblájának megkoszorúzása Sokackörben (közreműködik a Komšiluk együttes), majd a busók hagyományos házról-házra járása a Kóló téren és a környező utcákban

Február 13. – Húshagyókedd, Farsangtemetés

10.00-16.00 „Mesterjegy” Englert Antal A Népművészet Mestere és Lukács Gábor Népi Iparművész alkotóháza: minden egész órában élményközpontú, vezetett műhelylátogatás (Kígyó u. 7/a.)

14.00 Busócsoportok gyülekezője a Kóló téren

14.30 Busócsoportok indulása a főutca érintésével a Széchenyi térre

16.00 Szabad farsangolás a város utcáin

16.00 „Busókép” és „Sokaclánykép” a Városháza lépcsőjén

16.30 Zora Táncegyüttes műsora és táncház Darazsacz Istvánnal a Széchenyi téren, kísér a Misija Tamburazenekar

17.30 Máglyagyújtás, koporsóégetés a Buso Club közreműködésével a Széchenyi téren

17.30 Tánc a Busókkal a Széchenyi téren

19.00 Délszláv táncház a Piac téren a Misija Tamburazenekarral