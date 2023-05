Már a munka háromnegyedét elvégezték az M6-os autópálya épülő szakaszán

Az M6-os autópályán a zárószakasz megépítése zajlik Bóly és Ivándárda között, a műszaki készültség elérte a 75 százalékot, és folyamatban van a főpálya még hiányzó szakaszainak összekötése, illetve a lippói körforgalom munkálatainak befejezése is, számolt be róla a magyarepitok.hu.

Nyáron a tervek szerint már a kopóréteg kiépítésével foglalkoznak majd a kivitelezők.

Ezt a feladatot még 2023-ban a tervek szerint be is fejezik - minden más munkafolyamattal együtt. Így idén várhatóan a még hiányzó pályaszerkezet részeket megépítik, a forgalomtechnikai munkákat elvégzik, illetve az olyan zárófeladatokra is sor kerül, mint a tereprendezés, a füvesítés, a növénytelepítés, illetve a vadvédőkerítés kialakítása.

Jelenleg azonban még nagyban zajlik az építkezés: a 2038-as jelű út átvezetésénél készülő híd betonozását végzik.

Megtudtuk: a 2x1 sávos, a főpályát keresztben átszelő műtárgy koronaélen belül teljes mértékben elkészült, ugyanúgy, mint a kapcsolódó 5704-es jelzésű korrekciós útszakasz is.



A tengelysúlymérő-állomáson is folyamatosan haladnak a magasépítési munkák,

illetve ezzel párhuzamosan a mérlegeléshez szükséges műtárgyak építkezésén is dolgoznak, és a létesítmény útépítési tereprendezési munkái is folynak.

Miután ezeket a feladatokat elvégezték, az állomás működtetéséhez szükséges rendszertechnika kiépítésére kerül majd sor.