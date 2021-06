Magánnyomozóknak kiadva magukat zsarolt meg egy baranyai pár egy hűtlen férjet

A Pécsi Járási Ügyészségzsarolás bűntette miatt emelt vádat egy nő és párja ellen, akik 2 millió Ft-ot zsaroltak ki egy férfitől.

Az egyik vádlott a barátnőjétől tudomást szerzett arról, hogy kapcsolata van egy házas férfival, aki rendszeresen anyagi támogatást is biztosított szeretőjének.

Mindezek miatt irigykedett barátnőjére. A vádlott a párjának elmondta, hogy tudomása van a kapcsolatról, majd elhatározták, hogy a férjet megzsarolják, illetve megakadályozzák, hogy a férfi továbbra is kapcsolatot tartson a barátnőjével.

A két vádlott 2018. év második felétől rendszeresen figyelemmel kísérte a férj és barátnője kapcsolatát a közösségi médián keresztül, adatokat szereztek be kapcsolatukról, illetve rendszeresen dokumentálták is a férfi megjelenését barátnőjénél. Emellett a vádlottak adatokat gyűjtöttek a férfi vagyoni helyzetéről is.

Ezt követően a nő egy fiktív e-mail címen keresztül felvette a kapcsolatot a férjjel, akit egy levélben tájékoztatott arról, hogy tudomással bírnak házasságon kívüli kapcsolatáról.

A férjet megtévesztve azt állították, hogy őket, mint magánnyomozókat a férfi felesége bízta meg, hogy gyűjtsenek adatot a férj hűtlenségéről. Ekkor a férfival közölték, hogy amennyiben 2.000.000,-Ft-ot fizet nekik, akkor a megbízás alapján a terhelő bizonyítékokat nem adják át a feleségnek.

A férj a zsarolóknak a 2.000.000,-Ft-ot kifizette.

Mivel azonban a kapcsolatot továbbra is fenntartotta barátnőjével, ezért a vádlottak elhatározták, hogy bosszút állnak, így álnéven felkeresték a feleséget, akit tájékoztattak férje hűtlenségéről.

Az elkövetők cselekménye a zsarolás bűntettének a megállapítására alkalmas, mely bűncselekmény büntetési tétele 1 -5 évig terjedő szabadságvesztés.

Képünk illusztráció.