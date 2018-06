Letette az esküt, Horváth Zoltán folytatja a munkát kormányhivatal élén

A tegnapi napon került sor a fővárosi és megyei kormányhivatalok vezetőinek ünnepélyes eskütételére Budapesten, az Országházban. A kormánymegbízottak Orbán Viktor miniszterelnöktől vehették át kinevezési okirataikat.

A közigazgatásnak nincs más létjogosultsága és más mértéke, mint az emberek és a haza szolgálata - mondta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjében. A kormányfő szerint ma a magyar állam legjobban működő szerve a középszintű közigazgatás. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a magyar államnak és az azt igazgatóknak mindig úgy kell működniük, hogy „az állam megtartson minket annak, amik vagyunk - ahogyan a választási kampányban is elmondtuk -, hogy megőrizze Magyarországot magyar országnak". Jelezte, nem lesz más a kormánymegbízottak munkájának vezérfonala a következő években sem.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy ma az állam gyakorlati találkozási pontja az emberekkel leginkább a közigazgatáson, azon belül is a kormányhivatalokon keresztül valósul meg, ezért az ottani lelkiismeretes és színvonalas munkavégzés az állam egészének működéséről ad képet a polgároknak.

Orbán Viktor miniszterelnök a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetésével dr. Horváth Zoltánt bízta meg, aki az elmúlt négy évben is ellátta ezt a feladatot.

- Az elmúlt négy év intézkedéseit a Baranya Megyei Kormányhivatalban az átláthatóbb, strukturáltabb, hatékonyabb, ügyfélbarát közigazgatást megteremtéséhez kapcsolódó kormányzati célkitűzések határozták meg. Nem lesz ez másként most sem - emelte ki dr. Horváth Zoltán. A jövőre vonatkozó tervekről elmondta, folytatják a telephelykoncentrációt, új központi irattárat hoznak létre, ezzel is segítve a megkezdett dologi reformot.

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a vidékfejlesztési források kihelyezésére, és az ebben való aktív közreműködésre. A különböző - részben hazai, részben európai uniós forrásból megvalósuló - foglalkoztatási programjaik keretében pedig ezután is támogatják a munkaerőpiaci szereplőket. Hozzátette, az elkövetkezendő időszak kiemelkedő feladata lesz az elektronikus ügyintézés kiterjesztése is, melyre helyi szinten is igyekeznek felkészülni.