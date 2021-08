Legalja: szolgasorban tartotta öt nevelt gyermekét egy baranyai házaspár

Kényszermunkával és kiskorú veszélyeztetésével vádolja a Baranya Megyei

Főügyészség azt a házaspárt, akik a nevelt gyermekeiket kihasználták, szolgasorban tartották, érzelmileg elhanyagolták.







A vádirat szerint az öt gyermeket 2013 májusában helyezték el a házaspárnál, mivel vér szerinti szüleik nemi erkölcs elleni, és a gyermekek érdekét sértő bűncselekményeket követtek el a sérelmükre.



A családba kerülést követően a vádlottak kapcsolata jó volt az akkor 1 és 12 év közötti

gyermekekkel, ez azonban 2014-re megváltozott. A házaspár a nevelt gyerekeket

kihasználta, dolgoztatta, érzelmileg elhanyagolta.

A gyermekeknek rendszeresen fát kellett gyűjtenie a közeli erdőben, a kertben kapálniuk, gyomlálniuk kellett, de télen az ő feladatuk volt a hó ellapátolása is.

A házimunkát, és az állatok gondozását szintén a gyermekek végezték, akik azonban megfelelő élelmet nem kaptak, a vádlottak vér szerinti hozzátartozóinál jóval kevesebb és kevésbé változatos ételeket ehettek csak.



Az eljárás adatai szerint a nevelőapa a legidősebb - akkor alig több, mint 12 éves - lányhoz szexuálisan is közeledett, őt többször fenyegetéssel vette rá szexuális cselekmény végzésére, illetve annak eltűrésére.



A házaspár a gyermekek elhanyagolásával érzelmi, erkölcsi fejlődésüket veszélyeztette,

ezért cselekményük a kényszermunka mellett a kiskorú veszélyeztetés megállapítására is alkalmas, a nevelőapával szemben azonban az ügyészség szexuális erőszak bűntette miatt is vádat emelt.



A letartóztatásban lévő vádlottak felelősségéről a Pécsi Törvényszék dönt majd.

