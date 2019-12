Lecsukták a pécsi párost, aki lelökött egy mankóval közlekedő férfit a buszról

A Pécsi Járásbíróság szombaton elrendelte egy pécsi nő és egy pécsi férfi letartóztatását egy hónapra a bűncselekmény felismerésére, elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettének kísérlete és kétrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint a két, ittas állapotban lévő gyanúsított 2019. december 12-én, két kiskorú gyermekükkel együtt egy pécsi helyi járatú autóbuszon utaztak.

Szintén azon a járaton utazott a rokkantnyugdíjas sértett férfi is, akinek egyéb betegségei miatt is reakcióideje lelassult, beszéde elnehezült, csonkolt lába miatt mankóval közlekedett. A sértett a vállán átvetett táskájában tartotta pénztárcáját és telefonját.

Amikor az autóbusz megálláshoz, a sértett leszálláshoz készülődött az egyik buszmegállónál a gyanúsított nő trágár módon megszólította, felelősségre vonta, hogy miért tartja a nyakában táskáját, majd megfogta a táskát és az oldalzseb villámzárját kihúzta. A sértett értékei védelmében ráfogott a táskájára.

Mikor az autóbusz megállt, az ajtók kinyíltak, a gyanúsított nő lelökte a sértettet a buszról, utána leszállt, nekilökte a sértettet a közeli kerítésnek és eközben kivette táskájából a pénztárcáját, amit a sértett gyorsan visszavett tőle.

Ekkor a sértett és a gyanúsított nő dulakodni kezdtek, a sértett botja a földre esett. Eközben a gyanúsított férfi is leszállt és a sértettet a kerítéshez lökte, miközben a nő a pénztárcát próbálta elvenni tőle.

A busz már tovább indult volna, bezárta az ajtókat, amikor az utasok figyelmeztették a sofőrt arra, hogy a buszon felügyelet nélkül maradt a két gyanúsított két kiskorú gyermeke. A buszsofőr ismét kinyitotta az ajtókat, a két gyanúsított ekkor felhagyott a pénztárca megszerzésére tett törekvéseivel és visszaszálltak a buszra, a sértett pénztárcáját nem tudták megszerezni.

A gyanúsított nő többszörösen büntetett előéletű, ellene jelenleg más büntetőeljárás is folyamatban van, több felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt is áll. A gyanúsított férfi is büntetett előéletű. Alaposan feltehető, hogy a gyanúsítottak, szabadlábon hagyásuk esetén a tanúkat befolyásolva veszélyeztetnék, megnehezítenék a bizonyítást, illetve újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követnének el.

Az ügyész a bíróság határozatát tudomásul vette, a gyanúsítottak és a gyanúsított férfi védője fellebbeztek, míg a gyanúsított nő védőjének - aki a letartóztatás elrendelése tárgyában tartott ülésen nem volt jelen - három napja van a fellebbezés bejelentésére. A bíróság végzése így nem végleges.

