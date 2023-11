Különleges koncertet ad Balázs János és a PFZ Pécsett

Budapesten és Pécsen ad koncertet Háromszor három címmel Balázs János zongoraművész a Pannon Filharmonikusokkal (PFZ) novemberben: a Cziffra Fesztivál és a Pannon Filharmonikusok közös koncertjén három szerző három története, három nagy alkotás hangzik el Bogányi Tibor vezényletével, orgonán pedig Kovács Szilárd Ferenc, a Pécsi Bazilika zeneigazgatója és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar (PTE MK) Zeneművészeti Intézetének igazgatója játszik - tájékoztatták a szervezők az MTI-t hétfőn.



Közleményükben kiemelik, Háromszor három címmel három nagy élmény várja a közönséget, november 24-én, pénteken a budapesti Müpában, majd szombaton a pécsi Kodály Központban.



Mint a közleményben Balázs János zongoraművész fogalmaz, nagy izgalommal és várakozással készül a két koncertre, ráadásul a Rahmanyinov-zongoraverseny a zongorairodalom egyik legnehezebben játszható művei közé tartozik.



Felidézik, Dohnányi Ünnepi nyitánya nyitotta meg a Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 50. évfordulóját ünneplő koncertet 1923 novemberében. A műben két szimfonikus és egy fúvószenekar három fontos dallamot is egybesző, a Himnuszt, a Szózatot és Dohnányi Magyar Hiszekegy című művét.